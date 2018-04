Nem mondhatni, hogy kifejezetten nagy karriert futott be az a kezdeményezés, amelyet Hollandiában, Frízföldön eszeltek ki. Az úttestek szélén lévő „hangos”, figyelmeztető felfestést úgy hangolták be, ha valaki ráhajt, akkor a tartományi himnuszt játssza. Ennek egyébként az is a feltétele, hogy pontosan 60 km/h-s tempóval hajtson valaki.

Viszont, akik sokat járnak erre, nagyon hamar idegesítőnek vélték ezt a zenélést, úgyhogy a tartományi hatóságnál meghekkelték a kreatív ötletet. Mindez circa 80 ezer eurójába került a helyi adófizetőnek.

