[{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","shortLead":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","id":"20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d432c61a-e1cc-4ef7-b517-0448d31b4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. április. 16. 13:10","title":"Juhász Péteréknek lassan megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették a választási törvényt azzal, hogy több szavazó is dupla egyéni szavazólapot kapott. ","shortLead":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették...","id":"20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487c0f9c-e0b3-4b96-a5cd-d0bfcb569832","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 16. 21:52","title":"Megsértették a választási törvényt egy szabolcsi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","shortLead":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","id":"20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e21791-2e77-45d1-bc6f-d037823c853f","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","timestamp":"2018. április. 15. 11:38","title":"Még mindig komoly bajok vannak a fővárosi taxisoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","shortLead":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","id":"20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3454e79b-1eed-4d70-a6bd-fb024f1c03e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","timestamp":"2018. április. 16. 05:05","title":"Esővel indul sokfelé a hét, de marad a 20 fok feletti csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","shortLead":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","id":"20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f84368-d49b-4db0-ac80-1fd80791b405","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","timestamp":"2018. április. 16. 16:38","title":"Mészáros Lőrinc embere otthagyja az Echo Tv-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani lehetett, de bocsánatkérés már volt.","shortLead":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani...","id":"20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24e8c-bffe-4f9f-a18f-193713811e42","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","timestamp":"2018. április. 16. 11:57","title":"Másik hisztis lánya miatt is magyarázkodhat a koreai légitársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A (ro)botokat, azaz automatizáltan működő felhasználókat hatalmas mennyiségben hozzák létre a platform elárasztása céljából – általában azért, hogy valamilyen politikai nézetet támogassanak rajtuk keresztül. Ezek a robotok egyszerűen küldhetők harcba, és rendkívül hatásos propagandaeszközök, amelyeken keresztül remekül lehet formálni, vagy éppen megosztani a közvéleményt. ","shortLead":"A (ro)botokat, azaz automatizáltan működő felhasználókat hatalmas mennyiségben hozzák létre a platform elárasztása...","id":"20180416_facebook_twitter_robotok_sophos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cd8c66-e537-466f-be0f-e4b5b27754fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_facebook_twitter_robotok_sophos","timestamp":"2018. április. 16. 11:03","title":"Robotok árasztották el a Facebookot: 5 jel, amiből rájöhet, hogy igazából nem ember profilját látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. ","shortLead":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott...","id":"20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac89df4-20dc-4718-899b-3315180d10ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. április. 16. 15:48","title":"Kezdődik: Horváth Csaba bedobta az előválasztás ötletét az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]