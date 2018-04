Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot a Fidesznek.","shortLead":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot...","id":"20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5eb145-98df-4643-861c-a1054fa076dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","timestamp":"2018. április. 16. 19:22","title":"A Fidesz által kitalált rendszer 7 plusz mandátumot hozott a kormánypártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfakulccsal kapcsolatos döntés teljesen átszabhatja az újlakás-piacot, de sokak jövőjét befolyásolja majd az új, bontásokat is tervező panelprogram, illetve a csok és a bérlakáspolitika is.","shortLead":"A kedvezményes áfakulccsal kapcsolatos döntés teljesen átszabhatja az újlakás-piacot, de sokak jövőjét befolyásolja...","id":"20180416_Ezt_teheti_a_ketharmad_az_ingatlanpiaccal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7d5d02-a354-40f0-9d1a-2d94000c7fab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Ezt_teheti_a_ketharmad_az_ingatlanpiaccal","timestamp":"2018. április. 16. 11:30","title":"Ezt teheti a kétharmad az ingatlanpiaccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive füzetméretű változatát. Noha az elérhető játéklistát egyelőre nem ismertette a gyártó, minden idők egyik legsikeresebb darabja, a Sonic is bizonyára ott lesz rajta.","shortLead":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive...","id":"20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf45fda3-8561-4b7e-ae4a-2e2486969460","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","timestamp":"2018. április. 16. 16:03","title":"Visszahozza legendás játékgépét a SEGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","shortLead":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","id":"20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499702f-e577-4127-8cce-6cd8bcbe51c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:31","title":"Pécsen és Debrencenben is sokan tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.","shortLead":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő...","id":"20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765150c-4cc4-4cca-92dc-86378b4c9557","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:20","title":"Készen áll mozizni egy egész éjszakán át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti politikai vezetők szabadon bocsátását követeljék. ","shortLead":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő...","id":"20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18c8a1-7207-49ef-b704-729b7821c4b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Óriási tüntetés a szabadságért Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]