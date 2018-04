Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő Almahata Sitta meteorit. ","shortLead":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő...","id":"20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bd302-4857-4050-bcfc-544feea66a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","timestamp":"2018. április. 18. 14:03","title":"Elveszett a Naprendszer egyik bolygója, arról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","shortLead":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","id":"20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8dbd6-f1e7-4131-8f0d-e80b19836383","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","timestamp":"2018. április. 16. 18:26","title":"Gyöngyösön megdőlt ma a hajnali melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de az számára is érthetetlen, hogy miért adtak több helyen a nemzetiségi listás szavazólapok mellé pártlistásat is. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de...","id":"20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2155d-fba8-4bab-a41c-0186cdc62e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","timestamp":"2018. április. 17. 01:10","title":"Pálffy Ilona a választás óta a lemondásán gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve nem azzal a kivitelezővel, akiről tavaly szó volt.","shortLead":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve...","id":"20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dedc27e-7a24-4214-a982-ac2357636e8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Többért, később, de megvalósul a kormány álma: sportközpont lesz a Déli pályaudvar helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért ingyenes jogi segítséget ajánl azoknak, akik jogi úton szeretnének elégtételt venni a listázás miatt, áll a Magyar Helsinki Bizottság közleményében.","shortLead":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki...","id":"20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e69da6-6132-4f5f-a435-64064a3241df","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","timestamp":"2018. április. 18. 14:13","title":"Segít a TASZ és a Helsinki azoknak, akik felkerültek a Figyelő Soros-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0e693a-f584-40dd-8e7f-964a691a29ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi erőgéppel rukkolt ki a múlt hónap végén a Huawei. Az egyik tesztelő arra volt kíváncsi, vajon miként teljesít az Apple jubileumi készülékével összehasonlítva.","shortLead":"Igazi erőgéppel rukkolt ki a múlt hónap végén a Huawei. Az egyik tesztelő arra volt kíváncsi, vajon miként teljesít...","id":"20180417_sebessegteszt_huawei_p20pro_vs_apple_iphonex_appok_megnyitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0e693a-f584-40dd-8e7f-964a691a29ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4440f0-368b-44b7-a0df-a46a572f42d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_sebessegteszt_huawei_p20pro_vs_apple_iphonex_appok_megnyitasa","timestamp":"2018. április. 17. 19:00","title":"Huawei P20 Pro vs. iPhone X: melyik a gyorsabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon. A 13 éves nagyragadozó csipőízületével volt gond. ","shortLead":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon...","id":"20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a881c-1a3d-4bdb-a722-9fefa0c38224","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","timestamp":"2018. április. 18. 15:31","title":"Saját őssejtjeit felhasználva műtötték meg Igort, a szegediek tigrisét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]