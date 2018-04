Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak áldozata lett. ","shortLead":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak...","id":"20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11172930-c8ec-4a5d-9644-c424482b14e4","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","timestamp":"2018. április. 16. 18:25","title":"Azealia Banks Instagramon adta le a vészjelzést: bedrogozták, majd megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e0e866-52c4-45af-91a0-e2fd4522921e","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","timestamp":"2018. április. 16. 16:32","title":"Látványos lavináról készített videót egy francia nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle trükk segítheti a pihentető alvást. Az alábbi eszköz hármat kombinál egybe ezek közül.","shortLead":"Sokféle trükk segítheti a pihentető alvást. Az alábbi eszköz hármat kombinál egybe ezek közül.","id":"20180417_sleepace_nox_aroma_pihenteto_alvas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa3e387-5532-4047-a779-adde86f1127a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_sleepace_nox_aroma_pihenteto_alvas","timestamp":"2018. április. 17. 20:03","title":"Ez is lehet a jó alvás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen. \r

","shortLead":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően...","id":"20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020d13-57bc-4c18-b150-b72bc56f4348","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:40","title":"Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik valami, és kínná válik a tanulás – állítja Lantos Mihály tanulásmódszertani tréner. Lehet-e játszva tanulni? Miért fontos a humor ebben a folyamatban? Hogy vegyük rá a gyereket az olvasásra? Interjú.","shortLead":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik...","id":"20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42307a75-a81c-46f7-ba97-761510589de2","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","timestamp":"2018. április. 16. 14:05","title":"Jobban járunk, ha örömet csempészünk annak tanulásába is, ami nem érdekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","id":"20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609f933-cdc2-4862-be19-d87b278fe656","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 16. 18:05","title":"Öt év letöltendőt kapott Balmazújváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]