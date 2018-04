Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfő reggeli heves esőzés eléggé megviselte a New York-i metróhálózatot, videofelvételeken látszik, ahogy egyes állomások beáznak, hömpölyög a lépcsőkön lefelé a víz. A beömlő eső miatt műszaki fennakadások voltak. ","shortLead":"A hétfő reggeli heves esőzés eléggé megviselte a New York-i metróhálózatot, videofelvételeken látszik, ahogy egyes...","id":"20180416_Dobbenetes_felvetelek_ozonviz_a_New_Yorki_metroban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a05fb73-e3c2-4482-b24c-07eecad318b6","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Dobbenetes_felvetelek_ozonviz_a_New_Yorki_metroban","timestamp":"2018. április. 16. 19:46","title":"Döbbenetes felvételek: özönvíz a New York-i metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján a növekedés 12,5 százalék volt. A hosszú hétvégékkel megtűzdelt időszakban Budapest, Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget, az átlagos költés 35 382 forint volt, attrakciók tekintetében pedig az egri vár bizonyult a legerősebb turistamágnesnek.","shortLead":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján...","id":"20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b58fd4-8233-4a56-8fdf-0c11c9936180","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","timestamp":"2018. április. 17. 10:09","title":"Az „egyéjszakás kalandok” a legnépszerűbbek, és minden másodikat mobilról foglalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi...","id":"20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb69373-6a95-4d24-b1f2-9f191413504f","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","timestamp":"2018. április. 17. 12:43","title":"Leekens elmondta, őt csak az szidja, aki irigy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","shortLead":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","id":"20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d432c61a-e1cc-4ef7-b517-0448d31b4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. április. 16. 13:10","title":"Juhász Péteréknek lassan megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","id":"20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609f933-cdc2-4862-be19-d87b278fe656","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 16. 18:05","title":"Öt év letöltendőt kapott Balmazújváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez.","shortLead":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában...","id":"20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df87bfa-a4d9-47b9-80e1-3a61d3a48bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","timestamp":"2018. április. 16. 12:35","title":"Krekó: Az újabb kétharmaddal sok kérdés hosszú időre zárójelbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai elnök. Az első két forduló alapján szinte biztosra vehető, hogy lesznek újabb körök is, s a hangnem még személyeskedőbb és durvább lesz. Comey egy célját mindenesetre már elérte, sikerült nagy reklámot csapni a washingtoni elitről, de leginkább Trumpról szóló könyvének.","shortLead":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai...","id":"20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f38bc-0de1-4ad4-8837-8f1146c29ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","timestamp":"2018. április. 16. 17:50","title":"Így közeledik az USA a G-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]