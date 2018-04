Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők a telefonon tárolt adatok.","shortLead":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők...","id":"20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65241cf-12d4-47f6-b505-b184491fac8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","timestamp":"2018. április. 16. 19:00","title":"GrayKey: megvan az eszköz az iPhone-ok feltöréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s személyi igazolványon tárolják a tulajdonos ujjlenyomatát – írta Deutsche Welle hírportál. ","shortLead":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s...","id":"20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2582-44f2-4bd9-9beb-14a2e05b2dcc","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","timestamp":"2018. április. 16. 18:36","title":"Legyen kötelező a személyiken az ujjlenyomat – javasolja egy EU-biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MTI a használt és új lakások előző év azonos negyedévéhez képest zajló árváltozását, valamint a használatba vett lakások és a kiadott új lakásépítési engedélyek számát ábrázolta.","shortLead":"Az MTI a használt és új lakások előző év azonos negyedévéhez képest zajló árváltozását, valamint a használatba vett...","id":"20180417_Ket_infografika_melyekbol_azonnal_megerti_mi_tortenik_a_lakaspiacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c797f6d-2c57-401c-be38-42deb00d6735","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ket_infografika_melyekbol_azonnal_megerti_mi_tortenik_a_lakaspiacon","timestamp":"2018. április. 17. 12:06","title":"Két infografika, melyekből azonnal megérti, mi történik a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","id":"20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a72c1-5443-4b9d-ba44-25cd10b1b3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Az ELTE 316 tanárja és diákja is tiltakozik a Figyelő listája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták az internetet, sőt a műholdas távközlést is. Bizonyítékokkal is szolgált, mégis kigúnyolták.\r

","shortLead":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták...","id":"20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c6e311-b780-41b1-b2cb-09d943920794","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","timestamp":"2018. április. 18. 08:09","title":"Kigúnyolták a minisztert, aki szerint Indiában több ezer éve feltalálták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80a76bb-43b7-4694-98e3-296a124051e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom kisebb fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszer központjában lévő hatalmas fekete lyuk körül a Columbia Egyetem csillagászai. Az ilyen kisebb fekete lyukakból több ezer is lehet ott. A Nature-ben megjelent cikk szerzői az ELTE fizikusára, Kocsis Bencére is hivatkoznak.","shortLead":"Tizenhárom kisebb fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszer központjában lévő hatalmas fekete lyuk körül a Columbia...","id":"20180416_saggitarius_a_fekete_lyukak_columbia_egyetem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80a76bb-43b7-4694-98e3-296a124051e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ea048c-dd85-4488-afd2-94c77abdc450","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_saggitarius_a_fekete_lyukak_columbia_egyetem","timestamp":"2018. április. 16. 13:03","title":"13 fekete lyukat találtak galaxisunk közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]