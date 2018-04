Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk az elszámolást.","shortLead":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk...","id":"20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43cc5f8-1c3d-443c-8fd1-0ec1d6f8d83d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","timestamp":"2018. április. 17. 14:50","title":"Juhász Péter: \"Elszámolunk a kampányköltésekkel is, csak most takarítjuk az irodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi út tervezésére.","shortLead":"Kiírták a közbeszerzési eljárást az M3-as autópályát – Mátészalkán át – a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi...","id":"20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57017e70-913b-4659-b026-d37af8344b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_mateszalka_m49es_autopalya_romania","timestamp":"2018. április. 18. 08:55","title":"Új autópálya épül Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő előtt, ítélkezik, és befolyásolja a vizsgálatot.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő...","id":"20180418_tesla_halalos_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396230a8-d523-4975-aa9c-f90e86e534b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tesla_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"Kizárták a Teslát a halálos balesetének vizsgálatából, mert túl sokat fecseg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért ingyenes jogi segítséget ajánl azoknak, akik jogi úton szeretnének elégtételt venni a listázás miatt, áll a Magyar Helsinki Bizottság közleményében.","shortLead":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki...","id":"20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e69da6-6132-4f5f-a435-64064a3241df","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","timestamp":"2018. április. 18. 14:13","title":"Segít a TASZ és a Helsinki azoknak, akik felkerültek a Figyelő Soros-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]