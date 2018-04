Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján a növekedés 12,5 százalék volt. A hosszú hétvégékkel megtűzdelt időszakban Budapest, Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget, az átlagos költés 35 382 forint volt, attrakciók tekintetében pedig az egri vár bizonyult a legerősebb turistamágnesnek.","shortLead":"Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu elemzése alapján...","id":"20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b58fd4-8233-4a56-8fdf-0c11c9936180","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Az_egyejszakas_kalandok_a_legnepszerubbek_es_minden_masodikat_mobilrol_foglaljak","timestamp":"2018. április. 17. 10:09","title":"Az „egyéjszakás kalandok” a legnépszerűbbek, és minden másodikat mobilról foglalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es metróról szóló OLAF-jelentés esetében Péterfalvi Attila azt mondta, az a nyilvánosságra tartozik. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sértené a nyomozás érdekeit, ha kikerülne. A 4-es...","id":"20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4871a61d-65c5-495f-a98d-d82ad029a61d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_elios_ugy_nem_hozzak_nyilvanossagra_az_olaf_jelenteset","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Elios-ügy: nem hozzák nyilvánosságra az OLAF-jelentést, a 4-es metróéval ellentétben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző Sarah Sellers pedig ápolónő, és élete mindössze második maratonját futotta, az első az volt, amellyel kvalifikálta magát a bostonira.","shortLead":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző...","id":"20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fadbf-c074-4e36-9ff0-5500e7e62177","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","timestamp":"2018. április. 17. 13:12","title":"Pandajelmezben edző, illetve abszolút kezdő amatőr okozott meglepetést a bostoni maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","shortLead":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","id":"20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e951a35-d7a1-4e6b-bc48-949ad192e6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","timestamp":"2018. április. 18. 13:56","title":"Meghosszabbítják a kisföldalattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","shortLead":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","id":"20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dc426-c034-4079-92cb-7b9c83542db9","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","timestamp":"2018. április. 17. 11:40","title":"Többféle barackpálinka összekeveréséből készül a \"nemzeti összetartozás itala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]