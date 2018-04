Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni melegedést például folyadékhűtéssel igyekszik csillapítani. Emellett felcsatolható kontroller is van hozzá.","shortLead":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni...","id":"20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fa035-c18b-4a42-bd8b-2eae677256a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","timestamp":"2018. április. 18. 11:03","title":"Itt az olcsó mobiljairól híres Xiaomi tényleg bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija. A kabinet demográfiai központú kormányzással ellensúlyozná mindezt, amiről egyelőre csak annyi derült ki, hogy ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik.","shortLead":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija...","id":"20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25488f6b-9dae-4450-bad9-240c626b0f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 18. 12:28","title":"Kivándorlási hullámot hozhat az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy akár Szentendre óvárosának kacskaringós utcáit is felismerhetjük majd az Antonio Banderas főszereplésével készült sorozatban.","shortLead":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy...","id":"20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27636f-99a3-4a06-82cf-758391a72486","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","timestamp":"2018. április. 18. 16:02","title":"A Nyugati pályaudvaron is felbukkan Antonio Banderas Picassóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben újabb listát közöltek.","shortLead":"És közben újabb listát közöltek.","id":"20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b5d083-4690-4c1d-80f7-a85ae683687b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","timestamp":"2018. április. 17. 19:18","title":"Elismerte a listázós Figyelő, hogy hazudott egy választások előtti cikkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit és amerikai hírszerzés közös nyilatkozatban arra figyelmeztet, az orosz hackerek az internetes forgalmat bonyolító eszközökbe próbálják \"beenni\" magukat.","shortLead":"A brit és amerikai hírszerzés közös nyilatkozatban arra figyelmeztet, az orosz hackerek az internetes forgalmat...","id":"20180417_orosz_hacker_tamadas_hiszerzes_fbi_kibervedelmi_kozpont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9c9ad3-05d3-4a75-a0f4-8c43ffe966cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_orosz_hacker_tamadas_hiszerzes_fbi_kibervedelmi_kozpont","timestamp":"2018. április. 17. 07:02","title":"A titkosszolgálat üzeni: vigyázzunk, az oroszok megpróbálják berágni magukat a számítógépeinkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","shortLead":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","id":"20180418_dvtk_buntetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31504d6-974e-41ea-9e85-c8dccac086bd","keywords":null,"link":"/sport/20180418_dvtk_buntetes","timestamp":"2018. április. 18. 13:47","title":"Elvették az autójukat, buszoznak a DVTK játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi közgazdász nem akar egyetlen parlamenti frakcióba se belépni, annak sem látja értelmét, hogy \"Németh Szilárddal és társaival birkózzon gazdasági kérdésekről\". Inkább a nemzeti intézmények működését szeretné figyelni, és lépni, ha visszaélésekre bukkan.","shortLead":"A pécsi közgazdász nem akar egyetlen parlamenti frakcióba se belépni, annak sem látja értelmét, hogy \"Németh Szilárddal...","id":"20180418_mellar_tamas_almomban_sem_gondoltam_hogy_orban_ujra_ketharmadot_szerez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386871f7-16bf-4514-a7f1-aa00966d7530","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_mellar_tamas_almomban_sem_gondoltam_hogy_orban_ujra_ketharmadot_szerez","timestamp":"2018. április. 18. 07:24","title":"Mellár Tamás: Álmomban sem gondoltam, hogy Orbán újra kétharmadot szerez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]