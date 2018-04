Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk az elszámolást.","shortLead":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk...","id":"20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43cc5f8-1c3d-443c-8fd1-0ec1d6f8d83d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","timestamp":"2018. április. 17. 14:50","title":"Juhász Péter: \"Elszámolunk a kampányköltésekkel is, csak most takarítjuk az irodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kedvező piaci környezetben éves szinten akár 750 ezerre is emelkedhet a belföldi adásvételek, átírások száma.","shortLead":"A kedvező piaci környezetben éves szinten akár 750 ezerre is emelkedhet a belföldi adásvételek, átírások száma.","id":"20180419_Egyre_tobb_hasznalt_autot_veszunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff86e54-e97e-4403-a435-dbd7d02464d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_Egyre_tobb_hasznalt_autot_veszunk","timestamp":"2018. április. 19. 07:27","title":"Egyre több használt autót veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük négy kocsi sem lenne elég. A Corona nappal közlekedő párjával sincs minden rendben. ","shortLead":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük...","id":"20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dd26a8-2a66-45de-84a3-c9b146e0e162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","timestamp":"2018. április. 17. 20:08","title":"Vasútfejlesztészt kértek a székelyek Orbántól, hogy ne utazzanak többet állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34a25af-b960-4136-bdb2-0075b86f3e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kőbányai társasházba ment be lopni a postaládákból. ","shortLead":"Egy kőbányai társasházba ment be lopni a postaládákból. ","id":"20180417_Postaladat_feszitett_fel_es_onnan_lopott_ez_a_ferfi__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34a25af-b960-4136-bdb2-0075b86f3e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7ad948-18e3-4ad5-8a94-1820e62acb38","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Postaladat_feszitett_fel_es_onnan_lopott_ez_a_ferfi__video","timestamp":"2018. április. 17. 12:54","title":"Postaládát feszített fel, és onnan lopott ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","shortLead":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","id":"20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef695be-af7c-464f-9271-87c583952877","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","timestamp":"2018. április. 18. 10:21","title":"Az oroszok tényleg megcsinálták a Lada Niva-tuningot, amin más autógyártó csak viccelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért ingyenes jogi segítséget ajánl azoknak, akik jogi úton szeretnének elégtételt venni a listázás miatt, áll a Magyar Helsinki Bizottság közleményében.","shortLead":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki...","id":"20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e69da6-6132-4f5f-a435-64064a3241df","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","timestamp":"2018. április. 18. 14:13","title":"Segít a TASZ és a Helsinki azoknak, akik felkerültek a Figyelő Soros-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]