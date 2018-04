Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","shortLead":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","id":"20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97288eb-80c9-4d2b-8019-4268da363da6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","timestamp":"2018. április. 19. 13:22","title":"Feloszlatja magát a legendás terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak az egészségügyről. A kórházvezetők nem jöttek el, szerintük a fórum Márki-Zay Péter gyűlöletkampányának a része. Felvetődött, hogy a tao-pénzek felét adják az egészségügyi intézményeknek, de még a vizitdíj újbóli bevezetése is szóba jött.","shortLead":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak...","id":"20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be0e93c-f2d1-4fc8-9427-1ecdbdd03f6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2018. április. 19. 10:50","title":"Márki-Zay Péter szembesül a vásárhelyi egészségüggyel: mosolycsekk, vizitdíj, per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben újabb listát közöltek.","shortLead":"És közben újabb listát közöltek.","id":"20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b5d083-4690-4c1d-80f7-a85ae683687b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","timestamp":"2018. április. 17. 19:18","title":"Elismerte a listázós Figyelő, hogy hazudott egy választások előtti cikkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján.","shortLead":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi...","id":"20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ab3d0c-7053-418b-8d7c-a45ae953d248","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","timestamp":"2018. április. 18. 20:28","title":"Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","shortLead":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","id":"20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330b742a-5766-414a-bac9-8f6c29f8ba5a","keywords":null,"link":"/sport/20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","timestamp":"2018. április. 18. 13:24","title":"A nagy visszatérésre készül Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi Róbert az egyik főszereplő. Hivatalos indoklás egyelőre nincs, Alföldi szerint ez beleillik egy mintába.","shortLead":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi...","id":"20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df355479-e7a6-4d3b-9d18-7417901c693a","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","timestamp":"2018. április. 17. 17:05","title":"Alföldit eléggé elszomorítja, hogy lemondták a pécsi előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében meghatározottnál „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kapott Soros György alapítványaitól.","shortLead":"A fideszes politikus egy tavaly márciusi nyilatkozatában azt állította, hogy az intézet a közhasznúsági jelentésében...","id":"20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c11620-5b03-43c2-95aa-5e73d058fe70","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_jogerosen_pert_nyert_az_eotvos_karoly_intezet_nemeth_szilard_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 08:47","title":"Jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]