[{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még róla, de a főbb fizikai jellemzőket már most is tudni. Nagyon ötletesen oldották meg benne, hogy ne kelljen a szigetszenzorral belerondítani a képernyőbe.","shortLead":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még...","id":"20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9e844-985d-42d3-97f1-6ca4ca78fd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Videón a szétcsúsztatható telefon, amely egy csapásra megoldja az Apple és a Huawei gondját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","shortLead":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","id":"20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28170448-e533-4c97-a5b1-71cd473244ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","timestamp":"2018. április. 20. 10:21","title":"Luxus halottaskocsi az utolsó útra – ezt kínálja egy francia cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","shortLead":"Most egy tanulmány is megerősítette: Dana Scully furcsa, ám megmagyarázható hatással van a nőkre.","id":"20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b2c12-7db7-4cd9-a0eb-be812d786b41","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Letezik_egy_erdekes_elmelet_az_Xaktakrol","timestamp":"2018. április. 19. 11:23","title":"Létezik egy érdekes elmélet az X-aktákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","shortLead":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","id":"20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f996b-2a5b-4815-b742-12fde29cea1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. április. 19. 12:21","title":"Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2238e050-e3b2-40db-808a-816df767f0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjjel Budapesten, a lágymányosi állomáson csupán 16,2 fokig csökkent a hőmérséklet. ","shortLead":"Szerda éjjel Budapesten, a lágymányosi állomáson csupán 16,2 fokig csökkent a hőmérséklet. ","id":"20180419_itt_az_ujabb_melegrekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2238e050-e3b2-40db-808a-816df767f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119eb68d-c413-4d4d-90fb-bc3e3a85fdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_itt_az_ujabb_melegrekord","timestamp":"2018. április. 19. 12:11","title":"Itt az újabb melegrekord, hétvégén is kitart a korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak\".","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám károsultjaiból alakult csoport, amely 100 százalékos kifizetést követel a történtekért felelősnek tartott államtól. A hosszúnak ígérkező ügy tárgyalása csütörtökön kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám...","id":"20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f628ce82-e079-4e5e-aa50-4df99869f1e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","timestamp":"2018. április. 19. 14:15","title":"Az államot perelik a brókerbotrányok károsultjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]