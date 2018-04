Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","shortLead":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","id":"20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cb299-0de0-4b60-af9f-62b5d2430afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 20. 06:41","title":"Gyorsabb tankolás: már nem kell bemenni a shopba fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be, az alkotó második otthonául választott Indonéziában készült sorozatokat állítva a tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-fehér nagyítás a galéria két szintjén nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg a képek egyéni kompozíciós rendje és témaválasztása révén. A kiállítás 2018. március 1. és 2018. május 13. között látogatható a Mai Manó Házban.","shortLead":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be...","id":"20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66213a1-07b4-4387-a4dd-9accd23c8dff","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","timestamp":"2018. április. 18. 18:01","title":"Bartis Attila: A szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

