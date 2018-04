Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","shortLead":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","id":"20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9368146e-e344-47aa-8b2c-ee716029fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","timestamp":"2018. április. 19. 07:44","title":"Holokauszttúlélőkről nyílt kiállítás a New York-i magyar főkonzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c4f533-89c3-4f92-84c6-8d9a1bf66bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A düledező házak közül 80 életveszélyes is a helyiek szerint.","shortLead":"A düledező házak közül 80 életveszélyes is a helyiek szerint.","id":"20180418_Minden_otodik_haz_romos_vagy_elhagyatott_Magyarcsanadon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c4f533-89c3-4f92-84c6-8d9a1bf66bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbdadc1-a829-4226-b271-2bc707885a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Minden_otodik_haz_romos_vagy_elhagyatott_Magyarcsanadon","timestamp":"2018. április. 18. 19:54","title":"Minden ötödik ház romos vagy elhagyatott Magyarcsanádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lapzárta és a Newsroom biztosan véget ér a Kreatív információi szerint.","shortLead":"A Lapzárta és a Newsroom biztosan véget ér a Kreatív információi szerint.","id":"20180418_megszunik_tobb_hir_tvs_musor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6ede75-c601-47d6-8916-5d51b9e4a7ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_megszunik_tobb_hir_tvs_musor","timestamp":"2018. április. 18. 12:24","title":"Megszűnik több Hír TV-s műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már egy Kortezs típusú, orosz páncélozott járműben kívánja megkezdeni. A projekthez tartozó autókat éveken át fejlesztettek, hogy Putyin minden kívánalmának megfeleljenek. ","shortLead":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már...","id":"20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decb229a-b793-42f7-867c-36f79b00683b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","timestamp":"2018. április. 18. 16:01","title":"Putyin meghozott egy nehéz döntést: dobja a Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő applikációkat használják, amelyek állítólag ugyanolyan biztonságosak, mint a külföldiek.","shortLead":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő...","id":"20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de64b9-a856-448d-a3b5-def22f861a94","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","timestamp":"2018. április. 18. 13:00","title":"Az iráni hatóságok is ütést mértek a titkosított üzenetküldésről ismert Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","id":"20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33903ee0-945d-418d-92fd-b3abef746a19","keywords":null,"link":"/elet/20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. április. 19. 13:34","title":"Buszon fagyizott, 16 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6de73-f87e-4a47-b948-bcbda46a25e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán néhány beállításra van szükség az iPhone X-en ahhoz, hogy az elvártnál jóval hosszabb ideig működjön a telefon egy feltöltéssel.","shortLead":"Csupán néhány beállításra van szükség az iPhone X-en ahhoz, hogy az elvártnál jóval hosszabb ideig működjön a telefon...","id":"20180418_iphone_x_uzemido_hosszabbitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab6de73-f87e-4a47-b948-bcbda46a25e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208922f6-9acd-4fd6-b318-765cd0ad94d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_iphone_x_uzemido_hosszabbitas","timestamp":"2018. április. 18. 15:03","title":"Egy egyszerű trükkel jelentősen meghosszabbítható az új iPhone üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó autó sofőrjének kellett volna kiosztani.","shortLead":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó...","id":"20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ac57d9-860a-4598-a244-ecda274b37f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","timestamp":"2018. április. 19. 09:51","title":"Tucatszor bírságolta meg a traffipax, pedig csak a háza előtt parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]