Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti tudását és kapcsolatait. A sikert beárnyékolja a Stop Soros törvény fenyegetése. ","shortLead":"A K-Monitor alapítója, Léderer Sándor is a volt amerikai elnök, Barack Obama alapítványának ösztöndíjával bővítheti...","id":"20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a81ab6-a121-4e23-9fc2-e0def18c38b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703844c9-e187-44a7-b812-68700109eb02","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Obamaosztondijas_magyar_korrupciokutato_Nagy_figyelem_harul_most_a_tersegre","timestamp":"2018. április. 19. 17:30","title":"Obama-ösztöndíjas magyar korrupciókutató: „Nagy figyelem hárul most a térségre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","shortLead":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","id":"20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ae8775-2bbd-4aa7-ab1e-6fe1cbab53a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","timestamp":"2018. április. 19. 11:00","title":"Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki gyakorlatilag a Fidesz-kétharmad biztonsági tartalékát jelenti ezáltal.","shortLead":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja...","id":"20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed9731-b051-415e-adda-468331357d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","timestamp":"2018. április. 19. 11:11","title":"Német nemzetiségi képviselő: \"A mindenkori kormányt támogatom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve nem azzal a kivitelezővel, akiről tavaly szó volt.","shortLead":"Jégcsarnok, golfpálya, futókör, teniszpálya és egy apartmanház lesz az üzemi területeken, csak nem annyiért, illetve...","id":"20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dedc27e-7a24-4214-a982-ac2357636e8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobbert_kesobb_de_megvalosul_a_kormany_alma_sportkozpont_lesz_a_Deli_palyaudvar_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 10:11","title":"Többért, később, de megvalósul a kormány álma: sportközpont lesz a Déli pályaudvar helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában.","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön...","id":"20180419_uj_elnoke_van_kubanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f33db-016b-45a6-adaf-3bbc6ed587d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_uj_elnoke_van_kubanak","timestamp":"2018. április. 19. 15:42","title":"Új elnöke van Kubának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja, hogy 20 ezer jelentkezőből választottak ki 20-at – köztük a magyarországi korrupciót kutató civil szervezet fejlesztéseit.\r

\r

","shortLead":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja...","id":"20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ec86b-7320-48b1-a121-f0172ed7a797","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 18. 11:05","title":"Korrupcióellenes magyar fejlesztést támogat Obama alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását. ","shortLead":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta...","id":"20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c28be-7ebe-4711-a1ba-ece4e6170453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","timestamp":"2018. április. 18. 15:08","title":"A GVH 100 millió forintra bírságolta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]