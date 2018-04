Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0","c_author":"","category":"vilag","description":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár napja lett volna hátra az életéből.","shortLead":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár...","id":"20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a417f-5c83-423c-8989-262faa2b7335","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","timestamp":"2018. április. 18. 16:12","title":"Hosszú börtönt kapott a férfiverő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","shortLead":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","id":"20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8577268-9ff1-43c5-af31-115c7b93bd10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","timestamp":"2018. április. 18. 16:23","title":"A BMW-nél is vége a tradicionális, mutatós műszereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2111fab-0e37-452a-bb11-4d6d6ad351b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180418_Mi_az_ott_Schwarzenegger_mogott_Igen_egy_Tanacskoztarsasag_szobrocska","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2111fab-0e37-452a-bb11-4d6d6ad351b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7551295-ec4e-48c1-b157-ffc3712df184","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Mi_az_ott_Schwarzenegger_mogott_Igen_egy_Tanacskoztarsasag_szobrocska","timestamp":"2018. április. 18. 17:16","title":"Mi az ott Schwarzenegger mögött? Igen, egy Tanácsköztársaság-szobrocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","shortLead":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","id":"20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c8214-9a34-436b-bb8d-aca2c431a5f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","timestamp":"2018. április. 18. 17:20","title":"Ezek a nők nem véletlenül kerültek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb emeléssel számolhatnak a versenyszférában dolgozók. ","shortLead":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb...","id":"20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d633fb1-7334-4809-a53f-04a52c5d47f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","timestamp":"2018. április. 20. 06:39","title":"A Magyar Idők szerint 12-13 százalékos keresetemelés jön a versenyszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy akár Szentendre óvárosának kacskaringós utcáit is felismerhetjük majd az Antonio Banderas főszereplésével készült sorozatban.","shortLead":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy...","id":"20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27636f-99a3-4a06-82cf-758391a72486","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","timestamp":"2018. április. 18. 16:02","title":"A Nyugati pályaudvaron is felbukkan Antonio Banderas Picassóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintér Tibort nem zavarja, ha az embereket csak a teste érdekli, sőt.","shortLead":"Pintér Tibort nem zavarja, ha az embereket csak a teste érdekli, sőt.","id":"20180419_Meztelen_ferfitesttel_irt_tortenelmet_a_Hot_magazin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb9334-8960-41b1-b390-4c1aefd1d089","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Meztelen_ferfitesttel_irt_tortenelmet_a_Hot_magazin","timestamp":"2018. április. 19. 09:09","title":"A Hot! magazin bevállalta a meztelen férfitestet a címlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]