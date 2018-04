Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki Oroszország és az USA között. A felületes szemlélőnek valóban úgy tűnhetett, már úton vannak a rakéták: a képsorokon rakétákat kilövő orosz és NATO-hadihajók, valamint gombafelhők látszottak. A videó viszont több éve készült, s egy oktatófilm részének szánták. A világháborúról ugyan még nem tört ki, de vajon kitalálja, hogy az alábbiak közül melyik hír igaz, s melyik nem? ","shortLead":"A BBC a napokban hivatalosan is elhatárolódott attól az állítólagos BBC-hírtől, amely szerint nukleáris háború tört ki...","id":"20180421_fake_news_alhir_kviz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833d1f-a662-4827-9d56-845d1f1e5f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_fake_news_alhir_kviz","timestamp":"2018. április. 21. 12:05","title":"Fake/Nem fake: bezár a Facebook, s már dúl a világháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási ceremóniáján, május 7-én debütál majd.","shortLead":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási...","id":"20180419_putyin_elnoki_limuzin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12f301-bb3f-4a8b-a4a6-015325f4b582","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_putyin_elnoki_limuzin","timestamp":"2018. április. 19. 17:26","title":"Átment a törésteszten Putyin új limuzinja, jöhet a nagy premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118695af-5272-4e62-ba18-d6347da23c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most felszólal Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is, akinek legutóbb csak a levelét olvasták fel.","shortLead":"Most felszólal Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is, akinek legutóbb csak a levelét olvasták fel.","id":"20180419_Megint_vonulnak_a_tuntetok_szombaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118695af-5272-4e62-ba18-d6347da23c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964400b8-a763-4786-aaa7-521cb148dea6","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Megint_vonulnak_a_tuntetok_szombaton","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Vonulásos tüntetés lesz szombaton, végcél a Szabad sajtó útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e8997-4642-4918-87f1-8b40dff5d167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy az iPhone X nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, imponáló profitot hozott a tavalyi év utolsó negyedében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy az iPhone X nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, imponáló profitot hozott a tavalyi...","id":"20180420_counterpoint_kutatas_topmodellek_nyeresegessege_2017q4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e8997-4642-4918-87f1-8b40dff5d167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba496ca7-d5e6-46bc-88d3-a199085f856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_counterpoint_kutatas_topmodellek_nyeresegessege_2017q4","timestamp":"2018. április. 20. 10:00","title":"Ez az okostelefon-modell egymagában több profitot termelt, mint több száz androidos gyártó készülékei összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor elhagyta az épületet, de nem is zárkózott el. Útban az autó felé azt mondta: a pénteki bírósági meghallgatás után áll mindenki rendelkezésére, de mint fogalmazott, ennél rosszabb már nem lehet, önmagában szerinte rendkívül nagy eredmény az, hogy nem kerül védence előzetes letartóztatásba. Videó. ","shortLead":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor...","id":"20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7b7e6-c7ea-45a1-9075-b3757b6a3f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","timestamp":"2018. április. 19. 21:21","title":"Gyárfás ügyvédje: Ennél rosszabb már nem lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]