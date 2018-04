Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU-ellenesek élére állva igyekszik az újraválasztott magyar miniszterelnök menekülőutat kiépíteni az illiberális rendszere elleni uniós szankciók elől.","shortLead":"Az EU-ellenesek élére állva igyekszik az újraválasztott magyar miniszterelnök menekülőutat kiépíteni az illiberális...","id":"20180419_Orban_mar_elesiti_a_fegyvereket_az_EU_elleni_harcaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d047a643-907f-4c84-9c81-77675d9e7062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Orban_mar_elesiti_a_fegyvereket_az_EU_elleni_harcaban","timestamp":"2018. április. 19. 11:18","title":"Orbán már élesíti a fegyvereket az EU elleni harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7180f-bc90-40cd-8b71-73f3c5bdebeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbomolhat a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodás életbe lépése óta tartó béke az Észak-Írországban élő katolikusok és protestánsok között. A Brexit miatt ugyanis vissza kell állítani a határt az Ír-szigeten Írország és a Nagy-Britanniához tartozó Észak-Írország között, s emiatt felborulhat a status quo.","shortLead":"Megbomolhat a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodás életbe lépése óta tartó béke az Észak-Írországban élő...","id":"20180419_Irorszag_lehet_a_Brexit_nagy_vesztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e7180f-bc90-40cd-8b71-73f3c5bdebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24beed7-e5f3-4203-b2f1-569ecb97e791","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Irorszag_lehet_a_Brexit_nagy_vesztese","timestamp":"2018. április. 19. 13:41","title":"Írország lehet a Brexit nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","shortLead":"A cég egyik tulajdonosa cáfolta a hírt, a másik három hallgat.","id":"20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efa6b-2f29-47fc-81be-d0539d08a5dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Oroszok_veszik_meg_az_Orban_Viktorhoz_kozel_allo_energiakereskedot","timestamp":"2018. április. 19. 09:01","title":"Oroszok veszik meg az Orbán Viktorhoz közel álló energiakereskedőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet, az ETA, a megszólítottak közölték, nem kérnek a szavakból. ","shortLead":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet...","id":"20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84497c7b-e857-41e4-9c9e-48dcffd59fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","timestamp":"2018. április. 20. 17:36","title":"Az ETA áldozatainak rokonai nem kérnek a bocsánatkérésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","shortLead":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","id":"20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a8f70-b0c1-4b27-8ccc-c9b220a699db","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. április. 20. 16:21","title":"Ha minden igaz, anyák napján lesz a következő nagy pécsi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása, melyre tavaly több mint 180 ezer háztartás pályázott sikerrel – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által készített elemzésből.","shortLead":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben...","id":"20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585a4ed-1f16-470b-93cc-8ee21b2e1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Hétszázezer ember nem tudja felfűteni a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon kell engedni, és holnap meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon...","id":"20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13553800-f96c-40b1-8e7a-bf91826b3d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 19. 14:43","title":"Hazamehet Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]