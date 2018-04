Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","shortLead":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","id":"20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5b4c4-d0dc-4bd3-9271-741bbb58e4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","timestamp":"2018. április. 20. 17:27","title":"Összekötné a kormány a nyugdíjat a gyermekvállalással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még azt a lehetőséget sem adta meg Lázár Jánosnak, hogy ő maga jelenthesse be, távozik a kormányból. 