Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","shortLead":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","id":"20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5b4c4-d0dc-4bd3-9271-741bbb58e4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","timestamp":"2018. április. 20. 17:27","title":"Összekötné a kormány a nyugdíjat a gyermekvállalással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban úgy vélték, legfeljebb 2019-ben jelenhet majd meg ilyen készülék, most viszont kedvezőbb hírek érkeztek.","shortLead":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban...","id":"20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87628037-e3a2-47f2-bb9d-43d8f91f5e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","timestamp":"2018. április. 20. 17:01","title":"Ez lehet az első androidos telefon az iPhone X-ére emlékeztető arcfelismeréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","shortLead":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","id":"20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ef5e94-ac9f-49a0-a076-6346752dea8d","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 20. 15:49","title":"Az LMP az NMHH-nál követeli Fluor Tomi letiltásának kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után ők is saját processzor fejlesztésébe kezdhetnek.","shortLead":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után...","id":"20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f97f5-0b18-49f5-a810-1a67e9ed106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","timestamp":"2018. április. 21. 08:03","title":"Ebből vajon mi lesz? Saját processzort csinál a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A chilei férfi 121 éves volt.","shortLead":"A chilei férfi 121 éves volt.","id":"20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32d939e-a550-4c71-8f64-4fc8b5de7c0f","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","timestamp":"2018. április. 19. 15:15","title":"Meghalt a világ legöregebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell majd megemlíteni.","shortLead":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell...","id":"20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be33208-d6c0-447b-be35-d44da7e649ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","timestamp":"2018. április. 20. 13:52","title":"Nevet váltott egy afrikai ország, és ennek Svájcban is örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","shortLead":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","id":"20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8e62-e292-404d-aa06-0172295c41a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","timestamp":"2018. április. 20. 11:37","title":"Orbán felkérte Vargát, hogy folytassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament rábólintott. ","shortLead":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament...","id":"20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632f292-393b-47fd-ab39-d7a90d1f7b32","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","timestamp":"2018. április. 21. 13:43","title":"Indiában halálra ítélhetik azokat, akik gyerekeket erőszakolnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]