[{"available":true,"c_guid":"022f77a0-2532-4ed6-876d-700ced9e35d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik új Samsung-szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon-kijelzőt (-üveget) ígér.","shortLead":"Az egyik új Samsung-szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon-kijelzőt (-üveget...","id":"20180419_samsung_szabadalom_erosebb_telefonuveg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=022f77a0-2532-4ed6-876d-700ced9e35d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332f6a9-b22f-4524-a4ab-2fcc48279f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_samsung_szabadalom_erosebb_telefonuveg","timestamp":"2018. április. 19. 17:00","title":"Ha ez a szabadalom megvalósul, nem lesz gond, ha leejti a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a","c_author":"Szegő Péter","category":"kultura","description":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását.","shortLead":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni...","id":"20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6b5db-5ccb-41b0-b4e9-142c5915c7b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","timestamp":"2018. április. 19. 18:00","title":"„Nem az életünket, hanem a méltóságunkat akarjuk megmenteni” – 75 éves a varsói gettófelkelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kampányban a sajtó nyilvánossága előtt beadták a kérelmüket a szegedi építőipari cég csődje miatti kártalanításra a vállalkozók, majd egy részüket csendben, a választások után elutasították. Az igényként bejelentett hárommilliárd forintból még a felét sem fizették ki.","shortLead":"A kampányban a sajtó nyilvánossága előtt beadták a kérelmüket a szegedi építőipari cég csődje miatti kártalanításra...","id":"20180420_A_kormany_elhuzta_a_mezesmadzagot_a_SZEVIEP_karosultak_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7b4415-d8ea-44e4-b889-b6e46278016c","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_A_kormany_elhuzta_a_mezesmadzagot_a_SZEVIEP_karosultak_elott","timestamp":"2018. április. 20. 11:55","title":"A kormány elhúzta a mézesmadzagot a Szeviép-károsultak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám károsultjaiból alakult csoport, amely 100 százalékos kifizetést követel a történtekért felelősnek tartott államtól. A hosszúnak ígérkező ügy tárgyalása csütörtökön kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám...","id":"20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f628ce82-e079-4e5e-aa50-4df99869f1e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","timestamp":"2018. április. 19. 14:15","title":"Az államot perelik a brókerbotrányok károsultjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\", így néhány kattintással bárki bejárhatja azt.","shortLead":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\"...","id":"20180419_sigmund_freud_haza_matterport","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f547297-c87a-489c-b2d1-cc9e9bbdce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_sigmund_freud_haza_matterport","timestamp":"2018. április. 19. 15:03","title":"Körbenézne Freud házában? Mostantól otthonról, a kanapén ülve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai kormánynak, s ezzel elkerüli az ellene indított kártérítési pert, amely május 7-én kezdődött volna.","shortLead":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai...","id":"20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c5134-3a17-471e-9b4c-045ac9a7378e","keywords":null,"link":"/sport/20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","timestamp":"2018. április. 20. 10:11","title":"Inkább fizet Lance Armstrong, mint hogy bepereljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]