[{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díját hangsúlyozva, hogy se nem tagja, se nem támogatója Izrael-ellenes mozgalomnak – írta a The Hollywood Reporter hírportál.","shortLead":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli...","id":"20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83c64c-b77e-41df-b095-4b1cf3363cbc","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","timestamp":"2018. április. 21. 15:10","title":"Natalie Portman: Nem akarok Netanjahu támogatójának tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","shortLead":"Az apa azt mondta, alig tíz perc alatt tönkrement hat évnyi munkája.","id":"20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1172c0a-33a1-42e2-adf7-4647e5a24db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f7eabf-26dd-4ee1-8d3f-9e4e671e2bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_ego_hazbol_mentette_ki_csaladjat_egy_hos_apa_kiskunmajsan","timestamp":"2018. április. 19. 20:30","title":"Égő házból mentette ki családját egy hős apa Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. 