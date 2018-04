Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","shortLead":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","id":"20180422_Meghalt_Verne_Troyer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e6a01-1ac5-49d2-a4e5-d099277ecaf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Meghalt_Verne_Troyer","timestamp":"2018. április. 22. 06:31","title":"Meghalt Verne Troyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki Ihász Sándor Péter volt főügyészt.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett...","id":"20180420_Gyarfasugy_meggyanusitottak_egy_volt_fougyeszt_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d533270f-b7f0-4c5c-9c78-61bb81c11e68","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Gyarfasugy_meggyanusitottak_egy_volt_fougyeszt_is","timestamp":"2018. április. 20. 12:33","title":"Gyárfás-ügy: meggyanúsítottak egy volt főügyészt is, ügyvédje szerint mindent cáfolni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","shortLead":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","id":"20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc50c81-2ff4-4946-a85c-53317184ccf1","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 20. 16:34","title":"Kiss Attila lesz júniustól az E.ON Hungária elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja a valódi szándékot egy intelligens, gondolkodó társadalom kinevelésére. A rendezésével nyitotta meg újra a kapuit a több mint öt éven át tartó felújítási munkák után a bayreuthi Markgräfliches Opernhaus, és a darab ott van a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában is. Ennek apropóján beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja...","id":"20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bb79cf-2e4d-42c3-8c56-a56f97372275","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","timestamp":"2018. április. 20. 16:00","title":"„Nem a közönség öregszik el, hanem a képzett polgári réteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","shortLead":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","id":"201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8679b3-3de9-4aa1-a7f8-93e527759334","keywords":null,"link":"/itthon/201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","timestamp":"2018. április. 21. 09:50","title":"Kóterhelyzet: csak Montenegróban olyan zsúfoltak a börtönök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék Veresegyház, Mátraverebély és Kiscsécs gazdálkodásában, hogy azt kérik, függesszék fel az állami támogatásokat.","shortLead":"Olyan szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék Veresegyház, Mátraverebély és Kiscsécs gazdálkodásában...","id":"20180420_Harom_telepules_bukhatja_az_allami_tamogatasokat_akkora_szabalytalansagokat_talalt_az_ASZ","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8835e454-0051-4b0d-b8af-77ece2d004b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Harom_telepules_bukhatja_az_allami_tamogatasokat_akkora_szabalytalansagokat_talalt_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 20. 11:45","title":"Három település bukhatja az állami támogatásokat, akkora szabálytalanságokat talált az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]