Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mozgalmakat kell építeni, mert az ellenzék pártjai ebben a formában megbuktak. A parlamentből az utcára kell vinni a politikát, ha valaki sikeresen akar fellépni Orbán Viktor ellen. Mindezt úgy, hogy közben ömleni fog a gyűlölet. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Mozgalmakat kell építeni, mert az ellenzék pártjai ebben a formában megbuktak. A parlamentből az utcára kell vinni...","id":"20180421_Fulke_Csak_az_utcarol_lehet_megbuktatni_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813279a-fb98-4bd6-a07f-e86af48288d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Fulke_Csak_az_utcarol_lehet_megbuktatni_Orbant","timestamp":"2018. április. 21. 12:00","title":"Fülke: \"Csak az utcáról lehet megbuktatni Orbánt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","shortLead":"A rotterdami Erasmus hidat is tervező holland tervezőiroda nyerte a nemzetközi tervpályázatot. ","id":"20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34195e63-79fc-413e-894f-ca29b944036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17365305-9187-4c41-83f4-e150edaa922a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Foto_Igy_nezne_ki_az_uj_budapesti_Dunahid","timestamp":"2018. április. 20. 18:28","title":"Fotók: Így nézne ki az új budapesti Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","shortLead":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","id":"20180420_meghalt_avicii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d0429-6b91-4a8d-b3ce-9d01b5f6fb94","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_meghalt_avicii","timestamp":"2018. április. 20. 19:40","title":"Meghalt Avicii","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","shortLead":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","id":"20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc50c81-2ff4-4946-a85c-53317184ccf1","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 20. 16:34","title":"Kiss Attila lesz júniustól az E.ON Hungária elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi filmfesztiválon.","shortLead":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi...","id":"20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45893140-b27b-4c53-8159-4f210cb173b8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","timestamp":"2018. április. 21. 10:54","title":"Az állampolgár nyerte a fődíjat Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már lábadozik. ","shortLead":"A színész már lábadozik. ","id":"20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6d6541-c874-4cb0-8642-9ada88408eca","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","timestamp":"2018. április. 21. 09:43","title":"Gerincműtétje volt Michael J. Foxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat. A biztosítónak nem pusztán a kárt, de a per költségeit is meg kell téríteni. ","shortLead":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat...","id":"20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b8b6c3-81b6-4626-878a-d671b756254e","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"Kiperelte a szuszt is a biztosítóból a balesetes motoros, most a dupláját fizethetik neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]