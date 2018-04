Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","shortLead":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","id":"20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5db098-f33e-443f-807e-2ba5e3365184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 21. 08:56","title":"Szeptemberben indulna a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díját hangsúlyozva, hogy se nem tagja, se nem támogatója Izrael-ellenes mozgalomnak – írta a The Hollywood Reporter hírportál.","shortLead":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli...","id":"20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83c64c-b77e-41df-b095-4b1cf3363cbc","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","timestamp":"2018. április. 21. 15:10","title":"Natalie Portman: Nem akarok Netanjahu támogatójának tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13c3604-ce90-4801-a5e6-528bd950743f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse élő adásunkat a szombati tüntetésről. Meglátjuk, lesz-e akkora, mint az előző heti. A kormányellenes demonstrálók a Kossuth tértől indulnak el, és az Erzsébet tér érintésével a Szabad sajtó útján kötnek ki.","shortLead":"Kövesse élő adásunkat a szombati tüntetésről. Meglátjuk, lesz-e akkora, mint az előző heti. A kormányellenes...","id":"20180421_Elo_bejelentkezesunk_a_szombati_20as_tuntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13c3604-ce90-4801-a5e6-528bd950743f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3c60f-151c-40e7-8726-e9b0ff7828ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elo_bejelentkezesunk_a_szombati_20as_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 21. 18:14","title":"Élő bejelentkezésünk a szombati 2.0-s tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","shortLead":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","id":"20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf8ddc-1c09-4174-ac07-54d11f3e92d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","timestamp":"2018. április. 21. 15:13","title":"Tanítanék Mozgalom: \"Még mi sem tudjuk, hogyan tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","shortLead":"A Népszava úgy tudja, 2019 végére akarják rendezni a tulajdonviszonyokat, ezután ledózerolnák a házakat. ","id":"20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193dd5da-ea0b-411c-bdcf-41ea47a7887f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180421_Sportkozpont_epulne_a_Hos_utcai_hazak_helyen","timestamp":"2018. április. 21. 08:48","title":"Sportközpont épülne a Hős utcai házak helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzésről szó sem volt.","shortLead":"Közbeszerzésről szó sem volt.","id":"20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc597d1b-a2cf-4c66-8d1e-d6cae1a77ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","timestamp":"2018. április. 21. 15:23","title":"Csendben vett a kormány kilenc használt mentőhelikoptert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jusson vissza az emberek adóbefizetéseinek egy része a szüleikhez – javasolta Semjén Zsolt.","shortLead":"Jusson vissza az emberek adóbefizetéseinek egy része a szüleikhez – javasolta Semjén Zsolt.","id":"20180420_Uj_otlet_a_KDNPtol_fizessen_mindenki_az_adojabol_a_szuleinek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce8c133-8ab5-4a51-8234-1b33061d4d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Uj_otlet_a_KDNPtol_fizessen_mindenki_az_adojabol_a_szuleinek","timestamp":"2018. április. 20. 14:47","title":"Új ötlet a KDNP-től: fizessen mindenki az adójából a szüleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]