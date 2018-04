Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","shortLead":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","id":"20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f70e2c-724e-4c74-9f60-e01b6526aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","timestamp":"2018. április. 21. 11:40","title":"Újabb jelöltünk van a \"legérthetetlenebb parkolás\" díjra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek a robotikába és az automatizálás területén. ÉS ez még nem minden, amit a pénzügyi szervezet ajánl.\r

\r

","shortLead":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek...","id":"20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f85e12-55b5-49d2-bc2d-ed8e82ac02c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","timestamp":"2018. április. 22. 09:52","title":"Világbank: nullaórás szerződés, ne legyen minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2a9548-4925-4c33-baf2-e6a73209b6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók már letáboroztak a kórház előtt.","shortLead":"A rajongók már letáboroztak a kórház előtt.","id":"20180421_Most_mar_tenyleg_csak_napok_kerdese_es_megszuletik_az_ujabb_kiralyi_baba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2a9548-4925-4c33-baf2-e6a73209b6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e20bd6c-8afa-4044-b41a-bb561b6bc2e4","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Most_mar_tenyleg_csak_napok_kerdese_es_megszuletik_az_ujabb_kiralyi_baba","timestamp":"2018. április. 21. 16:10","title":"Most már tényleg csak napok kérdése, és megszületik az újabb királyi baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","shortLead":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","id":"201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8679b3-3de9-4aa1-a7f8-93e527759334","keywords":null,"link":"/itthon/201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","timestamp":"2018. április. 21. 09:50","title":"Kóterhelyzet: csak Montenegróban olyan zsúfoltak a börtönök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","shortLead":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","id":"20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bbdf73-1e0f-488f-a408-4e22a12198ca","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","timestamp":"2018. április. 22. 10:22","title":"Egyre drágulnak a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díját hangsúlyozva, hogy se nem tagja, se nem támogatója Izrael-ellenes mozgalomnak – írta a The Hollywood Reporter hírportál.","shortLead":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli...","id":"20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83c64c-b77e-41df-b095-4b1cf3363cbc","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","timestamp":"2018. április. 21. 15:10","title":"Natalie Portman: Nem akarok Netanjahu támogatójának tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával találkozhatott jó néhány Minecraft-játékos.","shortLead":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával...","id":"20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda652-087a-410f-9d99-eca4fc56d3fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","timestamp":"2018. április. 20. 19:00","title":"Ennek a fele sem tréfa, bajban lehet, ha a Minecrafttal játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]