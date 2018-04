Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","shortLead":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","id":"20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42344e0-5011-4c18-8d27-115361c3b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","timestamp":"2018. április. 21. 22:51","title":"Az éjjel még nem ért véget - pár száz fős kemény mag az Oktogonnál tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vették és jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak egy 54 éves szerb férfi ellen.","shortLead":"Őrizetbe vették és jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak egy 54 éves...","id":"20180421_48_kilo_fu_kerult_elo_az_alvazbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ec27c-12f4-46f9-a1d6-450cfaa74b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_48_kilo_fu_kerult_elo_az_alvazbol","timestamp":"2018. április. 21. 15:29","title":"48 kiló fű került elő az alvázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is rászabadít a világra. ","shortLead":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is...","id":"20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b22038f-b99e-45e9-9c05-4fb19b781a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","timestamp":"2018. április. 21. 10:22","title":"Öt és fél méter tömény luxus, itt a Mercedes-Maybach über SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan fiatalon, 28 évesen ment el. Halálának okáról hivatalos tájékoztatás még mindig nincs, de azt tudni lehet, hogy két évvel ezelőtt súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása lett, és még azelőtt eltávolították az epehólyagját és a féregnyúlványát.","shortLead":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan...","id":"20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e98b43-5708-4e16-a125-1f389ffdfd09","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","timestamp":"2018. április. 21. 10:45","title":"Avicii halála: Madonna, David Guetta és az Imagine Dragons is búcsúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre inkább felfedezik Magyarországot maguknak a kínaiak és az oroszok.","shortLead":"Egyre inkább felfedezik Magyarországot maguknak a kínaiak és az oroszok.","id":"20180423_Kinaiak_es_oroszok_vasaroljak_a_magyar_ingatlanokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be95f8a-3eef-4e2b-9203-9d73fa6f23ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180423_Kinaiak_es_oroszok_vasaroljak_a_magyar_ingatlanokat","timestamp":"2018. április. 23. 05:11","title":"Kínaiak és oroszok vásárolják a magyar ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási kudarcot követően Vona Gábor pártelnök lemondott, és ezzel úgy tűnt, el is dőlt a kérdés, volt-e értelme a néppártosodásnak. A hvg.hu most kiszámolta, mit eredményezett a stratégia. Nos, nulla visszalépés mellett nettó 180 ezer pluszszavazat nem tűnik rossz eredménynek, már ha a kormányváltás illúzióját elfelejtjük.","shortLead":"A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási...","id":"20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547fcd9c-1f1f-4667-a1de-e2872a8832c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a576df6-0f32-417a-92f8-0184c0d44777","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_Jobbik_neppartosodasa_sikert_meg_nem_hozott_de_az_eredmenyei_mar_latszanak","timestamp":"2018. április. 23. 06:30","title":"Micsoda szemfényvesztés: a néppártos Jobbik mandátumokat lopott baloldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]