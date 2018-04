Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13c3604-ce90-4801-a5e6-528bd950743f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse élő adásunkat a szombati tüntetésről. Meglátjuk, lesz-e akkora, mint az előző heti. A kormányellenes demonstrálók a Kossuth tértől indulnak el, és az Erzsébet tér érintésével a Szabad sajtó útján kötnek ki.","shortLead":"Kövesse élő adásunkat a szombati tüntetésről. Meglátjuk, lesz-e akkora, mint az előző heti. A kormányellenes...","id":"20180421_Elo_bejelentkezesunk_a_szombati_20as_tuntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13c3604-ce90-4801-a5e6-528bd950743f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3c60f-151c-40e7-8726-e9b0ff7828ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elo_bejelentkezesunk_a_szombati_20as_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 21. 18:14","title":"Élő bejelentkezésünk a szombati 2.0-s tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","shortLead":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","id":"20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7023ab8-4804-447d-94fd-425f07b03662","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","timestamp":"2018. április. 23. 10:46","title":"Olcsóbb lesz a jegy, ha hajlandó állva utazni - a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","shortLead":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","id":"20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab1bf7c-3e91-4360-9a8e-e7136eebcff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","timestamp":"2018. április. 23. 04:01","title":"A nap videója: a Budaörsi út buszsávjában előzött a Mercedes sofőrje, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki Magyarországot jellemzi. És most ezzel megint kudarcot vallottunk - mondja a HVG Portré rovatának vendége, Hajdu Nóra Együtt-alelnök.","shortLead":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki...","id":"201816_hajdu_nora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f82a06-ef2b-4d0a-bafd-ba53746abafd","keywords":null,"link":"/itthon/201816_hajdu_nora","timestamp":"2018. április. 22. 17:15","title":"\"Mi a taktikai szavazás igazi áldozatai vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937d8f5-2d85-4d40-a1f2-3e335a65333b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mexikói bíróság betiltotta az amerikai Mattel cég Frida Kahlót ábrázoló Barbie babájának értékesítését Mexikóban, és Kahlo családját nevezte meg a néhai mexikói festőművészhez kötődő jogok egyedüli birtokosának.","shortLead":"A mexikói bíróság betiltotta az amerikai Mattel cég Frida Kahlót ábrázoló Barbie babájának értékesítését Mexikóban, és...","id":"20180421_frida_kahlo_barbie_mexiko","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f937d8f5-2d85-4d40-a1f2-3e335a65333b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8441cf3-eafb-426d-880a-0e7c61c2fca5","keywords":null,"link":"/elet/20180421_frida_kahlo_barbie_mexiko","timestamp":"2018. április. 21. 17:35","title":"Nem ájult el mindenki a Frida Kahlo-Barbie-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","shortLead":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","id":"20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa10deb4-3795-4d2b-b4b4-217a50928141","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","timestamp":"2018. április. 23. 15:44","title":"Megvan Péterfi Judit utódja a Hír TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]