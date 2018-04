Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra szerettek volna felajánlani, de a kiszemelt intézmény visszautasította a pénzt.","shortLead":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra...","id":"20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e5f879-9e61-44a0-9b08-bc6c03fe9a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"Félnek? Az utolsó pillanatban visszautasították a Magyar Nemzet újságíróinak adományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták, merre menekült a merénylő a robbantás.","shortLead":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták...","id":"20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fa659-fd88-4317-bb5c-260424b70792","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","timestamp":"2018. április. 23. 21:20","title":"A merénylő nélkül tárgyalták tovább a körúti robbantás ügyét a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","shortLead":"A 488-as modell ezen erősen limitált szériás kiadása elképesztően erős, és ennek megfelelően villámgyors.","id":"20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70cf1f5-d759-40b8-be1c-476179ffef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7954fe-4b40-404e-8089-8b349096b17a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_ferrari_488_gtb_pista_olasz_sportauto_tuning_pogea_racing","timestamp":"2018. április. 23. 11:21","title":"Jött egy új Ferrari, ami még a Pistának is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","shortLead":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","id":"20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c568d88e-77f2-4b60-82e8-344b90872e7b","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 24. 08:30","title":"Mattheisen kiszáll: távozik a Telekom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","shortLead":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","id":"20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fb566-40d0-4ca3-8a85-c341e498b32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","timestamp":"2018. április. 23. 13:00","title":"Akár önt is érintheti, hogy felvásárolták az egyik legnagyobb fényképmegosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. Bár a hatóságok azt mondják, nem tudják, mi áll a tragédia mögött, a szemtanúk arról beszélnek, hogy a jármű fel-fel hajtott a járdáról, hogy minél több embert elérjen.\r

","shortLead":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. Bár a hatóságok azt mondják, nem tudják, mi áll...","id":"20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbafc0b-ec33-43ab-9082-e9c806c7bafd","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","timestamp":"2018. április. 23. 23:09","title":"Torontói gázolás – kilenc halott, 16 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37907c53-0b0a-44a4-9075-6fb369b2716c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars-utazások átszállóhelye lesz.","shortLead":"A Mars-utazások átszállóhelye lesz.","id":"20180422_Jovore_kezdik_a_Holdallomas_epiteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37907c53-0b0a-44a4-9075-6fb369b2716c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f625abf-716e-41b6-9767-20e461c0b14a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_Jovore_kezdik_a_Holdallomas_epiteset","timestamp":"2018. április. 22. 15:28","title":"Jövőre kezdik a Hold-állomás építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő a Washington Postban megjelent olvasói levelében reagált a lap egy korábbi cikkére, amely a hazai demokrácia helyzetével foglalkozott, és igen erős kritikát fogalmazott meg Orbánnal és a Fidesszel szemben. ","shortLead":"A kormányszóvivő a Washington Postban megjelent olvasói levelében reagált a lap egy korábbi cikkére, amely a hazai...","id":"20180424_Kovacs_Zoltan_Magyarorszagon_a_demokracia_el_es_jol_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80128bc2-e9a6-4b46-bcaa-d45739402569","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Kovacs_Zoltan_Magyarorszagon_a_demokracia_el_es_jol_van","timestamp":"2018. április. 24. 10:10","title":"Kovács Zoltán: \"Magyarországon a demokrácia él és jól van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]