[{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Végigvettük, milyen terhektől szabadul meg Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban...","id":"20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274073b6-cb74-49f0-a8cd-7d0a55f4e447","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 24. 20:26","title":"Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fad077b-3d52-40ee-ae9f-b0609a533623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Xiaomi új telefonját, a Xiaomi Mi 6X-et. A specifikációi már nyílt titokként emlegethetők, és most már jó pár háttérképe is letölthető.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Xiaomi új telefonját, a Xiaomi Mi 6X-et. A specifikációi már nyílt titokként emlegethetők, és most...","id":"20180423_xiaomi_mi6x_hatterkepek_specifikaciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fad077b-3d52-40ee-ae9f-b0609a533623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152491e-cc48-49bb-a5ff-9cb6d4839e12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_xiaomi_mi6x_hatterkepek_specifikaciok","timestamp":"2018. április. 23. 19:00","title":"Már most letöltheti a két nap múlva érkező Xiaomi Mi 6X háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"150 pozíciót nyitnak, a regionális értékesítési vezetők 800 ezer feletti kezdő fizetést, 9 év után pedig több mint 1 millió 300 ezer forintot keresnek. ","shortLead":"150 pozíciót nyitnak, a regionális értékesítési vezetők 800 ezer feletti kezdő fizetést, 9 év után pedig több mint 1...","id":"20180424_1_millio_300_ezer_forintos_fizetest_kinal_az_Aldi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c34809-e748-4a75-9d92-83af3d3dc5f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_1_millio_300_ezer_forintos_fizetest_kinal_az_Aldi","timestamp":"2018. április. 24. 12:15","title":"1 millió 300 ezer forintos fizetést kínál az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","shortLead":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","id":"20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae60321-3a41-475c-9942-31a591676a47","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","timestamp":"2018. április. 23. 20:15","title":"El kellett bontani az engedély nélkül épített önkormányzati kecskefarm egy részét Pocsajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","shortLead":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","id":"20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3cb495-9a92-4bd5-8087-1cfcd55553f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","timestamp":"2018. április. 24. 19:25","title":"Ugrani akart egy férfi a felüljáróról, kamionsorfallal torlaszolták el az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel azzal, hogy embereket rabszolgaként dolgoztat. A per kimenetele ellenére a sértettek többsége ma is a most elítélt férfi tanyáján él. Más ügyek is azt mutatják, hogy ezek az emberek kényszerhelyzetükből nemigen tudnak kilépni, ezért a hasonló esetek eleve nagyon ritkán jutnak el a bíróságig.","shortLead":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel...","id":"20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e49eb2-d420-4492-9511-9946822fcbe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","timestamp":"2018. április. 24. 17:15","title":"Precedensszámba megy: jogerősen elítéltek egy gazdát kényszermunka bűntettéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban bántalmaztak.","shortLead":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban...","id":"20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e828a9b3-e4c4-455f-9417-56a37606bd3c","keywords":null,"link":"/sport/20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","timestamp":"2018. április. 24. 21:19","title":"Saját szurkolói verték meg Futács Márkót, de most megkövették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum szerint, amelyben 2018 utáni demográfiai terveit összegzi az erőforrás-minisztérium. Az anyag tanúsága szerint a tárca végre felismerte, mekkora gond a rugalmas foglalkoztatási formák hiánya, és hogy nemcsak a megszületendőkért kell dolgozni, hanem azért is, hogy kevesebben és ne ilyen korán haljanak meg. ","shortLead":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum...","id":"20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e20c9-b410-4a1d-8e9f-ab7027a72d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","timestamp":"2018. április. 25. 06:30","title":"Itt az étlap, mivel akarja felpörgetni a nők szülési kedvét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]