Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól az Extreme Digital többségi tulajdonrészét, így újra ők a vállalat kizárólagos tulajdonosai. ","shortLead":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól...","id":"20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dab891-1fac-49b3-8d4e-65cdfa0b37f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","timestamp":"2018. április. 25. 11:50","title":"A nagy botrány után kivásárolták az Extreme Digitalt a magyar tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","shortLead":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","id":"20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0068f2b-2b9f-4248-94fd-5de3adb1761d","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 25. 11:21","title":"Itt a fotó a Ferenc körúti ékszerbolti rablóról, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nézzék Vilmos kezét!","shortLead":"Nézzék Vilmos kezét!","id":"20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e562147-3eef-44a8-8767-810252ddfa53","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","timestamp":"2018. április. 24. 09:22","title":"Szokatlanul viselkedett Vilmos és Katalin a kórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a038848-2ae4-4cd8-8e2b-510d9b60c769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézték, milyen volt gyereknek lenni 2017-ben. ","shortLead":"Megnézték, milyen volt gyereknek lenni 2017-ben. ","id":"20180424_Szomoru_jelentest_tettek_kozze_a_gyermekek_helyzeterol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a038848-2ae4-4cd8-8e2b-510d9b60c769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae237f5-d4d8-4740-9ab5-6571e7b0e620","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szomoru_jelentest_tettek_kozze_a_gyermekek_helyzeterol","timestamp":"2018. április. 24. 11:36","title":"Szomorú jelentést tettek közzé a gyermekek helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c5be67-cecc-4473-818e-f12435175020","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ivica Todoric ősszel Nagy-Britanniába szökött, mert az egykor nagyhatalmú oligarchát azzal vádolták: csődbe vitte a horvát gazdaság zászlóshajóját, miközben oroszlánra vadászgatott Afrikában. Két fiát is őrizetbe vették, akik maguk is fontos szerepet játszottak az Agrokorban, mely fénykorában a GDP 15%- át produkálta Horvátországban. ","shortLead":"Ivica Todoric ősszel Nagy-Britanniába szökött, mert az egykor nagyhatalmú oligarchát azzal vádolták: csődbe vitte...","id":"20180424_Kiadatas_elott_a_horvat_haveri_kapitalizmus_Big_Bossa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c5be67-cecc-4473-818e-f12435175020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd9468-8ea3-40d5-8244-fc64b10fdaf9","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Kiadatas_elott_a_horvat_haveri_kapitalizmus_Big_Bossa","timestamp":"2018. április. 24. 10:33","title":"Kiadatás előtt a horvát haveri kapitalizmus bukott „Big Boss”-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el a 8027 méter magas Sisapangma főcsúcsát.","shortLead":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el...","id":"20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8bf45a-1b46-4cc0-8c79-ba2e7f16d59d","keywords":null,"link":"/sport/20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","timestamp":"2018. április. 23. 16:50","title":"Klein Dávid megkezdheti nemsokára a 8027 méter magas Sisapangma meghódítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha kínosabb in flagrantit...","shortLead":"Soha kínosabb in flagrantit...","id":"20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a0ebba-7e5f-446e-a5ac-3b74922120d6","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","timestamp":"2018. április. 24. 10:23","title":"Orgiára csapott le a thai rendőrség, és fel is vették videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal szerelte le egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt halálra.","shortLead":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal szerelte le egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt...","id":"20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a277b94f-2cc1-4a01-81d9-1e6ff3374c39","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","timestamp":"2018. április. 25. 11:55","title":"Így szerelték le egyetlen lövés nélkül a torontói gázolót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]