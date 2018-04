Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","shortLead":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","id":"20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596114-04ec-4749-8466-c4c2d68660b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","timestamp":"2018. április. 24. 09:03","title":"20 éves a legcikibb Windows-baki, amin azóta is nevet az internet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna fizetnie a miniszterelnök-helyettesnek a svédországi vadászatok után – írja az Index a Transparency Internationalre (TI) és Deák Dániel egyetemi tanárra, nemzetközi adójogi szakértőre hivatkozva. Az adóhivatal ezt egészen másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna...","id":"20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24488d8-a563-4489-9cc3-90c06753b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","timestamp":"2018. április. 23. 11:35","title":"A NAV szerint Semjén nem tartozhat milliókkal a svéd vadászatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5fcba6-fd88-4ba4-99f3-6a50d0b6716c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület a szerdai fővárosi közgyűlés előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy több metróállomáson csak a peron és az aluljáró akadálymentes összekötését teszik lehetővé, az aluljáró és a felszín közötti kapcsolat sorsa bizonytalan. A ferdepályás liftek beépítésének tervét is kritizálták.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület a szerdai fővárosi közgyűlés előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy több metróállomáson...","id":"20180425_3as_metro_az_aluljarok_es_a_felszin_bevonasa_nelkul_semmit_sem_er_az_akadalymentesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5fcba6-fd88-4ba4-99f3-6a50d0b6716c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521dcbad-e48b-4fb7-bd47-ee6d5a1fdfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_3as_metro_az_aluljarok_es_a_felszin_bevonasa_nelkul_semmit_sem_er_az_akadalymentesites","timestamp":"2018. április. 25. 05:49","title":"3-as metró: Az aluljárók és a felszín bevonása nélkül semmit sem ér az akadálymentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","shortLead":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","id":"20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea953489-b864-4f32-b9c4-3d3f8d760171","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","timestamp":"2018. április. 24. 17:57","title":"Nincs többé Toi Toi, van helyette yoo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati média. ","shortLead":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati...","id":"20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd00f2-7130-4529-98f4-2d59d6960c2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","timestamp":"2018. április. 24. 13:05","title":"Letöltene egy beszélő papagájt a BBC-től? Most ingyen teheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","shortLead":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","id":"20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337f9bff-cdb8-4a0e-bb6f-484198fc24d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","timestamp":"2018. április. 24. 16:21","title":"Rothadó borsodi mentőautóról posztolt videót a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját egy üvegszarkofágban helyezik majd el.","shortLead":"Dánia királynője már a 2000-es évek közepén megbeszélte egy képzőművésszel, milyen síremléket szeretne. A koporsóját...","id":"20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30fd9615-535a-41d2-81ba-3fd10f67b19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364a56d-40bd-4f5f-ab15-3937236c7a27","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_helyere_tettek_a_kivalo_egeszsegnek_orvendo_dan_kiralyno_uveg_szarkofagjat","timestamp":"2018. április. 23. 14:21","title":"Helyére tették a kiváló egészségnek örvendő dán királynő üvegszarkofágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]