[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a négyük eltűnéséhez egy győri vállalkozónak lehet köze, akit emberölés gyanújával letartóztattak. ","shortLead":"Mind a négyük eltűnéséhez egy győri vállalkozónak lehet köze, akit emberölés gyanújával letartóztattak. ","id":"20180424_Negy_eltunt_szerelot_keresnek_Mosonmagyarovar_kornyeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4df424-f255-467e-b6ce-259f16667490","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Negy_eltunt_szerelot_keresnek_Mosonmagyarovar_kornyeken","timestamp":"2018. április. 24. 10:42","title":"Négy eltűnt szerelőt keresnek Mosonmagyaróvár környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","shortLead":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","id":"20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44cd0f-a42d-4907-a1a0-aecc94ad495b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","timestamp":"2018. április. 23. 14:51","title":"Összesett és meghalt a londoni maratonon induló sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes okokra hivatkozik, illetve hogy \"kizárólag gazdasági érdekeltségeire koncentráljon\". ","shortLead":"Egy korszak lezárul: a felcsúti polgármester a ciklus végét sem várja meg, idő előtt visszavonulót fúj. Személyes...","id":"20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1a93e9-5e0c-48fa-a654-5d4c398dc0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Meszaros_Lorinc_szemelyes_okokbol_lemond_a_polgarmestersegrol","timestamp":"2018. április. 23. 17:05","title":"Mészáros Lőrinc lemond a polgármesterségről, hogy az üzletre koncentráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 milliárd forint a tét. ","shortLead":"13 milliárd forint a tét. ","id":"20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc388fec-f4be-4634-ac16-e9b544e50485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","timestamp":"2018. április. 24. 09:10","title":"Elios-ügy: Kezdődik az egyezkedés Brüsszellel a büntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"Gy.Zs.","category":"elet","description":"Gasztronautáknak már bekarikázva pirossal a naptárban: három hét, és újra útjára indulhat a gyönyör a Millenáris Parkban. Amikor is május 17-20. között az OTP Bank Gourmet Fesztiválon felvonulnak Magyarország top éttermei, legjobb cukrászdái, borászatai, jön a hazai gasztronómia színe-java és bőséges ízelítő lesz a nemzetközi csúcsgasztronómiából is jeles külföldi vendégszereplőkkel. \r

\r

","shortLead":"Gasztronautáknak már bekarikázva pirossal a naptárban: három hét, és újra útjára indulhat a gyönyör a Millenáris...","id":"20180423_Gourmet_gombocda_kaviarral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495d0009-c1a9-47ec-b1ef-e45afd01e43c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Gourmet_gombocda_kaviarral","timestamp":"2018. április. 25. 08:22","title":" Gourmet Budán - fesztiváltörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","shortLead":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","id":"20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4a4340-1821-4247-8e48-4b69352dc153","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","timestamp":"2018. április. 23. 15:45","title":"Marcus Aurelius mellszobrára bukkantak Felső-Egyiptomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép be egy nagynevű gyártó, aki már többször is bizonyított játékvonalon.","shortLead":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép...","id":"20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3259881f-220e-4084-8a16-d5f87df23c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","timestamp":"2018. április. 23. 17:00","title":"Jó lesz a játékok megszállottjainak: újabb nagy név fog okostelefont gyártani számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]