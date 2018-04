Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","shortLead":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","id":"20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418ce-04c0-442f-b6be-e4193ee16002","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","timestamp":"2018. április. 24. 21:11","title":"Taktikát váltanak a Ligetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első töréstesztjét. Igaz, az eredményt már a szigorúbb feltételek alapján számolták ki.","shortLead":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első...","id":"20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268fedb-74a0-4f21-b8de-b49f39011f90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","timestamp":"2018. április. 26. 08:21","title":"Ez az autó most a legbiztonságosabb Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","shortLead":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","id":"20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256358b-1d58-46ec-824f-0b6a9b934dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 04:01","title":"Az év legkeményebb előzését mutatta be a száguldozó audis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","shortLead":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","id":"20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2777d6-5715-4b22-ba81-4def5aa2f145","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. április. 25. 10:57","title":"Megszavazták: drágább lesz a taxizás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek, amelyek segítségével legyőzhető a fiatalabb nemzedékre leselkedő nehézségek egy része.","shortLead":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek...","id":"20180424_Y_generacio_simon_sinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a99946-2714-4a77-a764-e35cdd50e24e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180424_Y_generacio_simon_sinek","timestamp":"2018. április. 24. 13:15","title":"Hogyan vezethető az Y generáció, és mit tanulhatnak tőlük az idősebb kollégák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának a fontosságára.","shortLead":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi...","id":"20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c4025-af21-4ade-89f6-53d01c188a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","timestamp":"2018. április. 25. 20:42","title":"\"Férfi nélkül nincs nő, család és jövő\" - mondta a Férfiak klubja, majd elültetett egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik az öt legnehezebb foglalkozás. Figyelembe vették a pozitív és a negatív szempontokat is. ","shortLead":"A francia munkaügyi minisztérium hivatalos kutatóintézete végzett egy felmérést. Az akarták kideríteni, hogy melyik...","id":"20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a1ed20-8c45-473c-b746-68e512365ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d85a86-dcad-4a58-95e0-309352866e41","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Meghokkento_lista_jott_ki_az_embert_legjobban_kicsinalo_ot_szakmarol","timestamp":"2018. április. 24. 11:16","title":"Meghökkentő lista jött ki az embert legjobban kicsináló öt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]