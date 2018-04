Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni visszatér Budapestre, ezen belül is a darab helyszínére, a Gyömrői úti kamionokra. ","shortLead":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni...","id":"20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85e590-a0f3-4588-a5ef-294e1e9ca6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","timestamp":"2018. április. 24. 17:27","title":"Visszatér a Gyömrői úti kamionokra Mundruczó felkavaró előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi alpolgármesterének szavaznának majd bizalmat. ","shortLead":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi...","id":"20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff68ad0-d8a6-405e-b22a-90f995c6e23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","timestamp":"2018. április. 24. 10:47","title":"Mészáros Lőrinc egy másik Mészárost akar a maga helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016 áprilisában, de az örökösök az egyik patikahálózatot is hibáztatják Prince haláláért.","shortLead":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016...","id":"20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d84ffa-7f0f-4f46-998e-f258655146d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","timestamp":"2018. április. 24. 17:21","title":"Kórházat és patikahálózatot perelnek Prince hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekeményített Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz hírszerző szervekkel való állítólagos kapcsolat.","shortLead":"Bekeményített Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz hírszerző...","id":"20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c931e6-b161-4071-9ca1-9fc51cef488c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","timestamp":"2018. április. 26. 10:00","title":"Beintett a Twitter a Kaspersky Labnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]