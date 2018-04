Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került a Xiaomi új telefonjába. Ma mutatták be Kínában.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került...","id":"20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_ertek_aranyu_telefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11defece-0a63-48a7-993f-c4c3f8a4efb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_ertek_aranyu_telefont","timestamp":"2018. április. 25. 12:59","title":"Pénztárcabarát ár, remek jellemzők: bemutatták az új Xiaomi-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16 évnél fiatalabb európai felhasználók a jövőben nem fogják tudni használni az alkalmazást.","shortLead":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16...","id":"20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aab9cb8-4af9-466b-9ae8-b78b004e0522","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","timestamp":"2018. április. 26. 12:03","title":"Merészet lép a WhatsApp: kitiltják a 16 éven aluli felhasználókat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","shortLead":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","id":"20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7acea4-4151-4ced-8495-7019dd879270","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","timestamp":"2018. április. 25. 12:55","title":"Rihanna és Ed Sheeran is énekel majd a szökőkútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","shortLead":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","id":"20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788e6b7-cab6-46fe-adda-e8df6db5877b","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","timestamp":"2018. április. 26. 05:14","title":"Hidegfront szakítja ketté az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta, meddig tart a korlátozás. ","shortLead":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta...","id":"20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e9c31d-2957-4445-813d-0afd7f2cb4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","timestamp":"2018. április. 26. 07:30","title":"Rejtélyes okok miatt nem jártak a vonatok Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között megszerzett vadászati jogát, igaz, csak első fokon. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Rövidesen másodfokon is eldöntheti a bíróság, ki viheti a puskát.","shortLead":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között...","id":"20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574592db-46c6-4c1a-a7ec-082bb84a887e","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","timestamp":"2018. április. 26. 10:13","title":"Mészáros Lőrinc fiát nem zavarja, hogy első fokon vesztett a vele szembeforduló vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]