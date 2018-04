Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet, miután otthona közelében elütötte őt egy autó. ","shortLead":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet...","id":"20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daf06c-59c9-4179-967a-9db4d2c13911","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","timestamp":"2018. április. 25. 14:38","title":"Elütötték a Novicsok-idegméreg egyik fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","shortLead":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","id":"20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56247f-9ecd-4cd0-8b0f-1919aa680b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Döntött a bíróság: nem lehet Messit összetéveszteni egy biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sérvet kapott a férfi.","shortLead":"Sérvet kapott a férfi.","id":"20180425_Osszevesztek_rajta_hol_legyen_a_kanape_vegul_a_mentosok_rendeztek_at_a_szobat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d37f24-3e27-41fa-87bd-0c6753d806d9","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Osszevesztek_rajta_hol_legyen_a_kanape_vegul_a_mentosok_rendeztek_at_a_szobat","timestamp":"2018. április. 25. 16:05","title":"Összevesztek rajta, hol legyen a kanapé, végül a mentősök rendezték át a szobát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"","category":"vilag","description":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték Szerzs Szargszján miniszterelnök lemondását. A Nikol Pasiján vezette tüntetők most a parlamenti választás előrehozatalát követelik.","shortLead":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték...","id":"20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c444f1-aecb-4592-a9db-471a2e86d9af","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Örményországban folytatódik a forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47154d-d805-4f75-98ed-797c2a78e692","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","timestamp":"2018. április. 26. 11:32","title":"A lefokozott Kósa Lajos a Tv2-n hívta táncba Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős állampolgárokat szavazni.","shortLead":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős...","id":"20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec2ce60-96db-4925-89af-0b0b348ce078","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"A DK három körzetben is megismételtetné a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes koordinációt - mondta Szél Bernadett az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. ","shortLead":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes...","id":"20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b8678-d6e4-4711-b6c6-a9111e02c528","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","timestamp":"2018. április. 25. 01:10","title":"Szél Bernadett: Megpróbálták leverni rajtunk, hogy nem jött létre a baloldali összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]