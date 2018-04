Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","shortLead":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","id":"20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf75424-c9c4-499f-a3c5-1b893080b54f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","timestamp":"2018. április. 24. 19:00","title":"Panaszkodnak a felhasználók, valami hibádzik az iOS 11.3-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5ef653-66b0-4fde-9d1b-db70ef76df05","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Bár ma már rengeteg képzőművész dolgozik különféle digitális eszközökkel, sokszor hajlamosak vagyunk félvállról venni az efféle műveket. Pedig a technológia és a művészet találkozásából egészen csodálatos installációk jöhetnek létre. Összeszedtük a legizgalmasabb tech-művészeti alkotásokat. ","shortLead":"Bár ma már rengeteg képzőművész dolgozik különféle digitális eszközökkel, sokszor hajlamosak vagyunk félvállról venni...","id":"samsung_20180424_Kedves_csapoktol_a_tobbfunkcios_kepkeretig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5ef653-66b0-4fde-9d1b-db70ef76df05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b66bd5-d753-4c46-ab55-ddf0070f59be","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180424_Kedves_csapoktol_a_tobbfunkcios_kepkeretig","timestamp":"2018. április. 24. 12:31","title":"Kedves csápoktól a többfunkciós képkeretig: így változtatja meg a technológia a művészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős állampolgárokat szavazni.","shortLead":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős...","id":"20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec2ce60-96db-4925-89af-0b0b348ce078","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"A DK három körzetben is megismételtetné a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még mindig nagyon aktuális. ","shortLead":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még...","id":"20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4a4cb-e36f-4c0a-b164-acbcdf55635a","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","timestamp":"2018. április. 24. 15:55","title":"\"Én nem ilyennek képzeltem a rendet\"- közösségi videóban szavalják József Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","shortLead":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","id":"20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248e349e-724e-493b-81a9-854e57d4f3d6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Vilmos herceget megviselte a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen küldenek tovább ismerőseiknek egyre többen.","shortLead":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen...","id":"20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808482e-9623-4df0-90b3-324655e4dddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 26. 08:03","title":"A Viber tényleg letörli azokat, akik nem küldenek üzenetet 2 hétig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]