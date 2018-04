Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","shortLead":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","id":"20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2777d6-5715-4b22-ba81-4def5aa2f145","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. április. 25. 10:57","title":"Megszavazták: drágább lesz a taxizás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","shortLead":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","id":"20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb84ca6-f5bd-436b-b605-9fe8b2331e07","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","timestamp":"2018. április. 25. 10:43","title":"Ártatlannak vallja magát a bőnyi rendőrgyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f86a85-f4ea-4ea1-aa30-44b9cb7f7680","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyben a VW Passat és az Opel Insignia fő riválisa, ami néhány éven belül teljesen eltűnhet a piacról. Egy ráncfelvarrás még biztos, de az ezt követő jövő még nagyon homályos.","shortLead":"Veszélyben a VW Passat és az Opel Insignia fő riválisa, ami néhány éven belül teljesen eltűnhet a piacról...","id":"20180427_ford_mondeo_vege_fusion_focus_fiesta_vw_passat_opel_insignia_suv_divatterepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f86a85-f4ea-4ea1-aa30-44b9cb7f7680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c359b5ab-a473-4fa2-befe-5016d475fba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_ford_mondeo_vege_fusion_focus_fiesta_vw_passat_opel_insignia_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 27. 08:21","title":"A divatterepjárók írhatják alá a Ford Mondeo halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","shortLead":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","id":"20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134139e-810c-44a5-8c69-bc1ba6ab1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","timestamp":"2018. április. 26. 19:42","title":"A szenátus is megszavazta Mike Pompeo jelölését a külügyminiszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","shortLead":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","id":"20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ef888f-87d0-4c75-93fe-865a7dabe219","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","timestamp":"2018. április. 25. 12:25","title":"Itt az életminőség-indikátor, nézze meg, jó helyen él-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla kiképzett űrhajóst, akire egy sosem látott filmmel emlékeznek.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla...","id":"20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7081fa99-ed5b-456e-87df-a4ca766a6366","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","timestamp":"2018. április. 26. 12:07","title":"Sosem látott filmmel emlékeznek Magyari Bélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között megszerzett vadászati jogát, igaz, csak első fokon. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Rövidesen másodfokon is eldöntheti a bíróság, ki viheti a puskát.","shortLead":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között...","id":"20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574592db-46c6-4c1a-a7ec-082bb84a887e","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","timestamp":"2018. április. 26. 10:13","title":"Mészáros Lőrinc fiát nem zavarja, hogy első fokon vesztett a vele szembeforduló vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","shortLead":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","id":"20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea42512-9dca-4b42-be6f-d036885ac159","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","timestamp":"2018. április. 26. 11:21","title":"Megtalálták Trump tökéletes hasonmását, de kapaszkodjon: egy spanyol asszony az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]