[{"available":true,"c_guid":"86200b2d-7639-467d-b82a-40302f78341c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Késésekre kell számítani.","shortLead":"Késésekre kell számítani.","id":"20180425_Halalos_gazolas_tortent_az_esztergomi_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86200b2d-7639-467d-b82a-40302f78341c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793c61eb-43fa-423e-8898-ea0efed1fa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Halalos_gazolas_tortent_az_esztergomi_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 25. 15:13","title":"Halálos gázolás történt az esztergomi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik...","id":"20180425_magyar_szloven_hokimeccs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c464d6-1969-4814-935b-1b04d63e8437","keywords":null,"link":"/sport/20180425_magyar_szloven_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 25. 22:04","title":"Kikapott és távol került a feljutástól a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus társasházak a Tolna megyei településképbe?","shortLead":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus...","id":"20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e133-adfb-436a-9373-1e72a3df448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","timestamp":"2018. április. 26. 15:13","title":"Paks II. miatt épül új lakópark, csak még nem tudni, ki húzza fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae07694-1194-4b2c-8df2-818565c553ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig tart majd az átkelő rekonstrukciója. A várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújításához egyelőre nem tudni, mikor kezdhetnek hozzá. ","shortLead":"Évekig tart majd az átkelő rekonstrukciója. A várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújításához egyelőre nem tudni...","id":"20180425_itt_a_dontes_szeptemberben_indulhat_a_lanchid_felujitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae07694-1194-4b2c-8df2-818565c553ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edbd687-1085-4d6d-909c-a29a0907918e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_itt_a_dontes_szeptemberben_indulhat_a_lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 11:24","title":"Itt a döntés, szeptemberben indulhat a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni. A Párbeszéd EP-képviselőjével arról beszéltünk, hogy hogy képzeli el az ellenzék megújulását alulról szerveződve, kis közösségeket alakítva, mit gondol a parlamenti bojkottról, és azt is elmondta, mit tanult meg a Jobbikról, amikor mellettük ült a parlamentben. ","shortLead":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni...","id":"20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17439a7-d52e-484a-896f-d601ea97291e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","timestamp":"2018. április. 26. 06:30","title":"Jávor Benedek: „Ne udvariaskodjunk, katasztrófa van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a bőrszínükre is hivatkozott, Madonna perre ment a levélért.","shortLead":"A rapper a bőrszínükre is hivatkozott, Madonna perre ment a levélért.","id":"20180425_Megis_elarverezhetik_Tupac_Madonnanak_szolo_szakito_levelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ee8ff-608b-48a4-a2c5-93a4f52eae77","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Megis_elarverezhetik_Tupac_Madonnanak_szolo_szakito_levelet","timestamp":"2018. április. 25. 14:00","title":"Mégis elárverezhetik Tupac Madonnának írt szakítólevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]