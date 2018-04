Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint Viorica Dancila alkalmatlan a feladatára, és ez sérülékennyé tette Románia kormányát.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint Viorica Dancila alkalmatlan a feladatára, és ez sérülékennyé tette Románia kormányát.","id":"20180427_a_roman_elnoke_megvonta_a_bizalmat_az_orszag_elso_noi_miniszterelnoketol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a42081-0e4d-436c-b9a5-1642ba706f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_a_roman_elnoke_megvonta_a_bizalmat_az_orszag_elso_noi_miniszterelnoketol","timestamp":"2018. április. 27. 11:01","title":"A román elnök megvonta a bizalmat az ország első női miniszterelnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem hosszabbítja meg a 2018 december 31-én lejáró, ún. Salis-szerződést. Ezt a megállapodást 2006-ben kötötték, és a kontraktus értelmében a Volga-Dnyepr folyamatosan 10 Antonov An–124 típusú óriás szállítógépet tartott fenn a NATO rendelkezésére. ","shortLead":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem...","id":"20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b2989-f805-4517-8f74-c2514cfaa858","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 27. 10:30","title":"Kiadós orosz pofon üzleti alapon az európai NATO-tagállamoknak, köztük nekünk, magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés nő jut szerephez a hamarosan megalakuló Orbán-kormányban. ","shortLead":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés...","id":"20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a954c-d9c7-486a-8805-89ea2e658c81","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","timestamp":"2018. április. 27. 06:15","title":"Az új Orbán-kormány is a férfiuralomról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen a CIG Pannónia nevű biztosítótársaságban, illetve annak leányvállalatában. ","shortLead":"Zöld utat adott az MNB, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Konzum Nyrt. minősített befolyást szerezzen...","id":"20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b2ebbe-c855-400f-9b64-f5b35a7c02ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Meszaros_dorzsolheti_a_tenyeret_az_MNB_rabolintott_egy_zsiros_uzletere","timestamp":"2018. április. 25. 19:17","title":"Mészáros dörzsölheti a tenyerét, az MNB rábólintott egy zsíros üzletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így védték az elnöki limuzint, illetve a tárgyalásra érkező észak-koreai vezetőt.","shortLead":"Így védték az elnöki limuzint, illetve a tárgyalásra érkező észak-koreai vezetőt.","id":"20180427_Latta_mar_hogy_futtatja_testoreit_Kim_Dzsong_Un_Video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356dd74e-a54a-4601-b8d5-15108e498da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Latta_mar_hogy_futtatja_testoreit_Kim_Dzsong_Un_Video","timestamp":"2018. április. 27. 12:38","title":"Látta már, hogy futtatja testőreit Kim Dzsong Un? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta a rajongóit, de kerülte a rivaldafényt” – írták róla. A szövegben konkrétan nem szerepel, de utalnak arra, hogy Avicii öngyilkos lett. A híroldalak világszerte ezzel a címmel hozták le a család közleményét.","shortLead":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta...","id":"20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8682ab81-0baf-4130-9828-586c1f05b5a6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","timestamp":"2018. április. 26. 18:35","title":"Avicii családja: Nem tudta tovább csinálni, békére vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény állásajánlatát. Mészáros Luca azzal vált ismertté, hogy az újabb Fidesz-győzelem után megírta: a mai 22 éveseknek nincs jövőképe Magyarországon.","shortLead":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény...","id":"20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432b4f9-324a-4560-91e4-98fc8f86c3a9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","timestamp":"2018. április. 26. 10:52","title":"880 ezres fizetést ajánlottak Írországban a \"kávéfőzős Lucának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között, miután Kim – a phenjani vezetők közül elsőként – átlépte az 1953-ban véget ért háború után létrejött határt.\r

","shortLead":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b92724-dd85-4e46-b772-e0d0b23edb61","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","timestamp":"2018. április. 27. 04:53","title":"Kim Dzsong Un átlépte a határt, ő az első északi vezető délen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]