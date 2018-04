Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","shortLead":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","id":"20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f1cbc-3d00-47a0-9144-f0c0d416abfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","timestamp":"2018. április. 27. 09:42","title":"Baráti interjúban magyarázta Csányi, mekkora sikerek vannak a magyar fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","shortLead":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","id":"20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6606894-e2cb-4ff5-8a63-a99cfc5223d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","timestamp":"2018. április. 26. 14:56","title":"Bíróságon tiltották be az Ubert Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet, miután otthona közelében elütötte őt egy autó. ","shortLead":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet...","id":"20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daf06c-59c9-4179-967a-9db4d2c13911","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","timestamp":"2018. április. 25. 14:38","title":"Elütötték a Novicsok-idegméreg egyik fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el az EP LIBE bizottságában, amely nyílt vitát folytatott a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről. Szijjártó Péter koncepciós pert és teljes hazugságot emlegetett a jelentéssel szemben. De Gál Kinga Fidesz-képviselő is emelt hangon szólalt fel, valamint Morvai Krisztina is. Szijjártót pedig rendreutasította Moraes LIBE-elnök a tiszteletlen hangnem miatt.","shortLead":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el...","id":"20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dda597-6e22-4e12-b15f-88e4c24972b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Szijjártó tajtékzott - parázs vita volt a LIBE-ben a magyar jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos jelentette be egy, az Origón megjelent interjúban.","shortLead":"A Fidesz 2019-es önkormányzati választási kampányát viszi majd mint országos kampányfőnök. Távozását maga Kósa Lajos...","id":"20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0d13dc-f941-4090-9ef5-6bfa84d2bd94","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kosa_tavozik_a_miniszteri_posztrol_mas_feladatot_kap_Orbantol","timestamp":"2018. április. 25. 21:12","title":"Kósa távozik a miniszteri posztról, más feladatot kap Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Cukrásznak tanult Nyíregyházán, de a krémeskészítés helyett volt többek között biciklitaxis Amszterdamban, gyári munkás Barcelonában, Black Jack-krupié Tel-Avivban, vagy mosogató Londonban. Közben ő az egyik legeredetibb magyar hardcore rap-arc, aki hol a világ körüli kalandjairól, hol a Jancsika nevű tacskótársáról mesél, hol keményen odavág a honi politikának. Bobafettel beszélgettünk.","shortLead":"Cukrásznak tanult Nyíregyházán, de a krémeskészítés helyett volt többek között biciklitaxis Amszterdamban, gyári munkás...","id":"20180426_Bobafett_A_valosag_fogja_oket_levadaszni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46602df3-6270-445f-b6a8-b438b2775df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Bobafett_A_valosag_fogja_oket_levadaszni","timestamp":"2018. április. 26. 20:00","title":"Bobafett: „A valóság fogja őket levadászni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e09cf-ec7c-4cf9-afd6-7aad234f99f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg után újabb vezető beosztású Facebook-dolgozó tett említést arról, hogy bizonyos formában akár pénzt is kérhetnének az oldal használatáért. Most kiderült: az elképzelés annyira nem légből kapott, hogy a vállalatnál aktívan foglalkoznak a kérdéssel.","shortLead":"Mark Zuckerberg után újabb vezető beosztású Facebook-dolgozó tett említést arról, hogy bizonyos formában akár pénzt is...","id":"20180427_fizetos_facebook_havidij_sharyl_sandberg_mark_zuckerberg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246e09cf-ec7c-4cf9-afd6-7aad234f99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afae206c-01c6-4426-930b-edfdad3cd4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fizetos_facebook_havidij_sharyl_sandberg_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. április. 27. 09:03","title":"2700-3500 forint között lehet a Facebook havidíja, és úgy tűnik, Zuckerbergék tényleg fontolgatják a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]