[{"available":true,"c_guid":"b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő panmindzsoni katonai támaszponton, majd kézen fogták egymást, és a déli elnök átlépett az északi oldalra, igaz, ezt eredetileg nem tervezték. Utána az északiak vezetője ment át délre, ami ugyancsak történelmi lépés volt: phenjani vezető most először lépte át ugyanis az 1953-ban véget ért háború után létrehozott határt. Fotók a két Korea csúcstalálkozójáról, ahol talán most megváltozhat a világ.","shortLead":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő...","id":"20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64614f53-8efd-4ce9-9b5e-86a325528917","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Két férfi megfogta egymás kezét, és történelmet írt a háborús határon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben viszont született egy megoldás.","shortLead":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben...","id":"20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9e65fe-3733-4b90-8bb7-1da6162311bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 25. 13:26","title":"Brüsszel is megállítana valamit: a használt autós óratekerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között, miután Kim – a phenjani vezetők közül elsőként – átlépte az 1953-ban véget ért háború után létrejött határt.\r

","shortLead":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b92724-dd85-4e46-b772-e0d0b23edb61","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","timestamp":"2018. április. 27. 04:53","title":"Kim Dzsong Un átlépte a határt, ő az első északi vezető délen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c36ee12-4e79-415b-95d0-b185d07cb103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre, hogy a szállítmány már nem fér el az autópálya felüljárója alatt, nem lett jó vége a dolognak.","shortLead":"A sofőr nem vette észre, hogy a szállítmány már nem fér el az autópálya felüljárója alatt, nem lett jó vége a dolognak.","id":"20180426_range_rover_treler_kamion_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c36ee12-4e79-415b-95d0-b185d07cb103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbc489-6bc1-41ba-8589-a336ddbc05e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_range_rover_treler_kamion_baleset","timestamp":"2018. április. 26. 18:42","title":"Fotók: Elfelejtette leengedni a trélert a sofőr, leborotválta a híd a Range Rover tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51fbf0c-a780-498f-a371-d05bd8bc6140","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Olümposz isteneivel vívott kíméletlen harc után az északi világ borzalmaival is szembesülni kényszerül Kratos, a God of War-széria elpusztíthatatlan(nak tűnő) hőse, hogy újabb, nem kevésbé veszélyes kalandra vállalkozzon – immár meggyötörten és valódi felelősséggel a vállán. Lehet-e egy dühöngő félistenből érző szívű szülő, mentor és védelmező egy személyben? Erről szól a PlayStation régi-új darabjának leporolt, több ponton is újragondolt játéka.","shortLead":"Az Olümposz isteneivel vívott kíméletlen harc után az északi világ borzalmaival is szembesülni kényszerül Kratos, a God...","id":"20180425_god_of_war_ps4_2018_jatekteszt_kratos_atreus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51fbf0c-a780-498f-a371-d05bd8bc6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517b5f2d-6d23-406d-8721-17d89d6b7fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_god_of_war_ps4_2018_jatekteszt_kratos_atreus","timestamp":"2018. április. 25. 20:30","title":"Apaként sem könnyű uralni a bennünk lakozó szörnyet – God of War-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról is ír, de megvallja azt is, mi a kormány igazi célja a civiltörvénnyel.



","shortLead":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról...","id":"20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10941907-7b24-411e-a9cc-2a11a30a09d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","timestamp":"2018. április. 25. 17:26","title":"Schmidt Mária: A listát azért támadják, hogy Soros eltartsa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]