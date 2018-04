Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és az elszenvedett kár mértéke jelentősen csökkenthető a folyamatos rendszerfelügyelettel és a gyors beavatkozással. Ennek jegyében hozta létre a CTRL Security Operations Centert az ilyen fronton tavaly még a BKK-botrány kapcsán a hírekbe kerülő T-Systems Magyarország. A vállalat azt ígéri: a központban hét minden napján, 24 órában felügyeli ügyfelei rendszerét, megelőzve és a lehető leggyorsabban kezelve az esetleges kibertámadásokat.","shortLead":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és...","id":"20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb3462-a905-42c5-8aa6-13ee0af7e5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","timestamp":"2018. április. 25. 21:03","title":"Jön a kontroll: biztonsági szuperközpontot hozott létre a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új fizetős útszakasznak köszönhető - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) igazgatóságának elnöke.\r

