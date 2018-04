Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne"},{"available":true,"c_guid":"871e2bb0-5437-4c19-9801-3c96b79a043b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas felfedezést tett a francia kutató.","shortLead":"Hatalmas felfedezést tett a francia kutató.","id":"20180426_Kivakartak_a_bibliai_szoveget_helyere_a_Korant_irtak","timestamp":"2018. április. 26. 10:32","title":"Kivakarták a bibliai szöveget, helyére a Koránt írták"},{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához"},{"available":true,"c_guid":"02c37330-d40f-4c9e-ba6d-6a965c2dd961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egy egyszerű, de nagyon hatásos kampányt talált ki, hogy visszaszorítsa a vezetés közbeni mobilozást.","shortLead":"A Volkswagen egy egyszerű, de nagyon hatásos kampányt talált ki, hogy visszaszorítsa a vezetés közbeni mobilozást.","id":"20180427_vezetes_kozben_mobilozas_volkswagen_reklam_kampany_iphone_tok","timestamp":"2018. április. 27. 19:22","title":"Morbid, de hatásos – ütős kampányt indított a Volkswagen, hogy vezetés közben ne mobilozzunk – videó"},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","shortLead":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","id":"20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","timestamp":"2018. április. 27. 20:00","title":"A sármja zabálta fel Antonio Banderas karrierjét"},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott"},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében. A Spektrum most vetíti először a „Visszatérés Csernobilba" című dokumentumfilmet, mely bemutatja annak az új szarkofágnak az építését is, mely 100 évre hivatott megvédeni a környezetet.","shortLead":"32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében...","id":"20180426_csernobili_atomkatasztrofa_32_eve_spektrum_tv_dokumentumfilm_visszateres_csernobilba","timestamp":"2018. április. 26. 06:03","title":"Kapcsoljon ma este a Spektrumra, érdekesnek ígérkező film lesz a ma 32 éve történt csernobili katasztrófáról"},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?"}] 32 évvel ezelőtt, április 26-án következett be a világ egyik legborzalmasabb nukleáris balesete Csernobil közelében. A Spektrum most vetíti először a „Visszatérés Csernobilba" című dokumentumfilmet, mely bemutatja annak az új szarkofágnak az építését is, mely 100 évre hivatott megvédeni a környezetet. 