A Willys Jeep egy amerikai hős, a II. világháború egyik szimbóluma. Pedig nem csak egyedül ez tejesített szolgálatot az amerikai csapatoknál. Elfelejtett háborús hős. Mindenki a Willys Jeepért rajong, pedig volt egy másik is Idén nyáron már nem indulhat el a keresztény szellemiségű nyári tábor, amit Kerényi Imre talált ki. Az első turnus jövő nyáron startolhat, és a korábban tervezett négy helyett csak hármat indítanak. Bőségesen költenek a gyerekek felszerelésére, ellátására. A lányoknak biztosítótűt, a fiúknak svájci bicskát is vesznek. Kerényi Imre elit gyermektábora méregdrága lesz, és csúszik is Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett légitársaságát, a Nikit rögvest eladta a fapados Ryanairnek. Niki Lauda és a Ryanair üzlete: win-win játszma A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot fizettek érte. Kiállították Genfben a Picasso-képet, amelynek összesen 25 ezer tulajdonosa van Az örök negyedik – tetszik, nem tetszik, egyre inkább ez a státusa Magyarországnak a visegrádi négyek között. Magyarország sok területen sereghajtó a a V4-ek közt