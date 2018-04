Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a tippelgetésnek.","shortLead":"Vége a tippelgetésnek.","id":"20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a9161-30d8-49b0-beb2-168bf316883e","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","timestamp":"2018. április. 27. 12:04","title":"Bejelentették Katalin és Vilmos babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyors felmelegedés sem tesz jót.","shortLead":"A gyors felmelegedés sem tesz jót.","id":"20180428_Teljesen_kimerult_Egy_orvos_elmagyarazta_miert_es_meddig_tart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0fff70-3a7b-4cf2-88fa-bb32b2161380","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Teljesen_kimerult_Egy_orvos_elmagyarazta_miert_es_meddig_tart","timestamp":"2018. április. 28. 10:18","title":"Teljesen kimerült? Egy orvos elmagyarázta, miért és meddig tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem csupán hardvermódosításokat hoznak a 2018-as iPhone-ok, hanem megváltozik az elnevezési protokolljuk is. Legalábbis így véli az egyik elemző.","shortLead":"Lehet, hogy nem csupán hardvermódosításokat hoznak a 2018-as iPhone-ok, hanem megváltozik az elnevezési protokolljuk...","id":"20180428_megvaltozhat_az_iphoneok_nevadasi_protokollja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8df018-e7e3-4fda-842a-ca017448780c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_megvaltozhat_az_iphoneok_nevadasi_protokollja","timestamp":"2018. április. 28. 17:00","title":"Lehet, hogy nem lesz szám az iPhone név mellett a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban...","id":"20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ab2d5-6f80-416e-aed5-42092b953026","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","timestamp":"2018. április. 28. 01:05","title":"Márki-Zay: Most nem egy új pártra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.","shortLead":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi...","id":"20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211ead8-04a5-4fa6-bf5c-69b491e9c930","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","timestamp":"2018. április. 28. 12:09","title":"Elment Alfie, a kisfiú aki miatt a fél világ vitatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés nő jut szerephez a hamarosan megalakuló Orbán-kormányban. ","shortLead":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés...","id":"20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a954c-d9c7-486a-8805-89ea2e658c81","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","timestamp":"2018. április. 27. 06:15","title":"Az új Orbán-kormány is a férfiuralomról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig visszaszerezni.","shortLead":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig...","id":"20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e338ae2-96dd-4344-8aee-13665e8d71e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","timestamp":"2018. április. 27. 20:11","title":"Hát, nem a kállósemjéni volt az évszázad autólopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]