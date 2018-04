Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők erejük és hatalmuk teljében vannak, és úgy fest, a korábban agresszív és provokatív észak-koreai stratégia is sikerrel járt – Csoma Mózes Korea-szakértővel beszélgettünk a történelmi jelzővel illetett legfrissebb fejlemények után.","shortLead":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők...","id":"20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c4a6e-f9bb-4a9f-91df-5b26aaf3b2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","timestamp":"2018. április. 27. 15:56","title":"Észak-Korea szándékosan rémisztgethetett, hogy megbékélésre késztesse ellenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi tárgyalásainak első fordulója. ","shortLead":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi...","id":"20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf486d-1105-45cc-842f-da81487f9b20","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","timestamp":"2018. április. 27. 05:18","title":"Korea-közi csúcs - vége az első tárgyalási fordulónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d239b-97d9-4fe1-a1ba-b1e92e7996eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túlmelegedhet a hűtőfolyadék elektromos pumpája, amely zárlatot, adott körülmények között tüzet is okozhat.","shortLead":"Túlmelegedhet a hűtőfolyadék elektromos pumpája, amely zárlatot, adott körülmények között tüzet is okozhat.","id":"20180427_116_millio_Audit_hivnak_vissza__ezek_a_tipusok_erintettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281d239b-97d9-4fe1-a1ba-b1e92e7996eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e54bc6-e477-4814-8986-99eb1206db6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_116_millio_Audit_hivnak_vissza__ezek_a_tipusok_erintettek","timestamp":"2018. április. 27. 09:38","title":"1,16 millió Audit hívnak vissza – ezek a típusok érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6583c8-b103-48c9-bc37-d5f7f662614d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most hozták nyilvánosságra a 71 halálos áldozatot követelő légi katasztrófáról szóló végleges jelentést.","shortLead":"Most hozták nyilvánosságra a 71 halálos áldozatot követelő légi katasztrófáról szóló végleges jelentést.","id":"20180427_kiderult_miert_zuhant_le_a_brazil_focicsapat_repuloje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6583c8-b103-48c9-bc37-d5f7f662614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87785ad2-08c4-4934-9fff-5e4d0118968c","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_kiderult_miert_zuhant_le_a_brazil_focicsapat_repuloje","timestamp":"2018. április. 27. 21:00","title":"Kiderült, miért zuhant le a brazil focicsapat repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új közigazgatási egység jön majd létre a kormányzatban: a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség mellett – aminek az irányítását Gulyás Gergely veszi át – Miniszterelnöki Kormányiroda is működni fog.","shortLead":"Új közigazgatási egység jön majd létre a kormányzatban: a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és...","id":"20180427_ujkormanyszerv_alakul_oban_fogja_iranyitani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357a1b04-5801-474f-8d01-bce4f2e21c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujkormanyszerv_alakul_oban_fogja_iranyitani","timestamp":"2018. április. 27. 22:24","title":"Új kormányszerv alakul, Orbán fogja irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","shortLead":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","id":"20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db11046-53a3-4a95-b1a0-bd3d3a51b4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","timestamp":"2018. április. 27. 17:22","title":"Még egy lehetőséget kap, aki a biztonságra megy a lakáshitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","shortLead":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","id":"20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9193ec89-d094-42ef-852a-8a9677275e3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","timestamp":"2018. április. 27. 16:10","title":"Máris díjat kapott Röhrig Géza új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti kommentekben, de a bíróságon is meghallgatták, és hittek is nekik.","shortLead":"Bill Cosbyt szexuális erőszakért elítélték. Ez pedig azt jelenti, hogy a nőket végre nemcsak a #MeToo hashtag alatti...","id":"20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5538dc39-36c4-4019-a036-311ad52b3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd67d9-91ce-4901-9708-7c39162b68d2","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Vegre_meghallgattak_a_noket_es_hittek_is_nekik__ez_a_Bill_Cosbyugy_tanulsaga","timestamp":"2018. április. 27. 11:02","title":"Végre meghallgatták a nőket, és hittek is nekik – ez a Bill Cosby-ügy tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]