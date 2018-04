Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","shortLead":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","id":"20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafd98e-2f45-437c-9f5f-3cb4a3b06f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","timestamp":"2018. április. 28. 12:07","title":"A németek megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","shortLead":"Folytatódik a nyárias meleg, ezzel együtt erős lesz az UV-sugárzás.","id":"20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f1e3d-65de-440c-8cc2-f8faf68a3ce5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_UVsugarzas_fel_ora_alatt_leeghet_valaki_a_hetvegen_ha_nem_vigyaz","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"UV-sugárzás: fél óra alatt leéghet a hétvégén, ha nem vigyáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén közös nyilatkozatot fogadnának el a résztvevők. Ennek szövegét azonban szinte az utolsó percben megvétózta a magyar kormány, és ezzel több tagállamnál is kihúzta a gyufát. ","shortLead":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén...","id":"20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86a93e7-4546-4c62-be15-c1c06bf26ada","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","timestamp":"2018. április. 26. 16:44","title":"Nagy felháborodást okoztak Orbánék, mert megvétózták az EU–Afrika-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával sem tudnak mit kezdeni Kübekházán. Olyan kevés, hogy nem tudják, miképp válasszák ki a rászorulók közül a „szerencsést”, akinek jut belőle.","shortLead":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával...","id":"20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7b36b-5f58-45d9-bd03-78707a2aab98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"Ebben a faluban bíztak a kormány kampányígéretében, de hatalmasat csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204ff43c-6c9b-466e-a0cb-331431abe814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívüket is kivették.","shortLead":"A szívüket is kivették.","id":"20180427_Ez_lehetett_a_legnagyobb_ritualis_gyerekmeszarlas_a_vilagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204ff43c-6c9b-466e-a0cb-331431abe814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b566302-c9bf-44d2-ac54-a22e8f5bec53","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Ez_lehetett_a_legnagyobb_ritualis_gyerekmeszarlas_a_vilagon","timestamp":"2018. április. 27. 15:03","title":"Ez lehetett a legnagyobb rituális gyerekmészárlás a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","shortLead":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","id":"20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dba99-4c9e-407b-b99c-57f31b2dec23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","timestamp":"2018. április. 26. 17:27","title":"Videó: Eddig nem tudták, mennyivel megy a legerősebb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]